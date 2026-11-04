Αντίστροφη μέτρηση για την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου.

Το ποσό των 2.070.000 ευρώ κληρώνει σήμερα το Λαϊκό Λαχείο.

Πρόκειται για την 44η κλήρωση με τον τυχερό λαχνό να τον γνωρίζουμε σε λίγη ώρα.

Πώς διανέμονται τα κέρδη του Λαϊκού Λαχείου

Σε κάθε κλήρωση συμμετέχουν 800.000 λαχνοί, ανεξαρτήτως του αριθμού των λαχνών που έχουν αγοραστεί. ​Από το σύνολο όλων των κληρώσεων που πραγματοποιούνται σε ένα οικονομικό έτος, το παιχνίδι επιστρέφει στους παίκτες τουλάχιστον 60% επί των συνολικών εσόδων που προέκυψαν.​ Τα διανεμόμενα κέρδη προκύπτουν από τα σταθερά κέρδη, τον τρίδυμο λαχνό και τις πρόσθετες χρηματοδοτήσεις.

Ο 1ος λαχνός (μεγάλος λαχνός) προσδιορίζεται από τον πενταψήφιο αριθμό που προκύπτει κατά την εκπλήρωση της κλήρωσης. ​ Ο σχηματισμός των επόμενων 119 λαχνών γίνεται αυτόματα με βάση τον 1ο λαχνό της κλήρωσης από το ειδικό βιβλίο κατανομής αριθμών του Λαϊκού Λαχείου.

Ο σχηματισμός των επόμενων 20 λαχνών γίνεται αυτόματα από το ειδικό βιβλίο κατανομής αριθμών του Λαϊκού Λαχείου, με βάση τον πρώτο παραγόμενο λαχνό από τους παραπάνω 119. ​Οι τελευταίοι 40.000 κερδίζοντες λαχνοί αποτελούνται από εκείνους που έχουν τον ίδιο λήγοντα (μονό ή ζυγό) με τον 1ο λαχνό. ​ Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται αποκλειστικά και μόνο το ένα και πάντα το μεγαλύτερο κέρδος.​