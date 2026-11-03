Οι κληρώσεις του Τζόκερ συνεχίζονται σήμερα (3/11) και οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν ένα εκατομμύριο ευρώ.
Την περασμένη Κυριακή (1/11), δύο τυχεροί κέρδισαν από 500.000 ευρώ. Επίσης, οχτώ δελτία κέρδισαν από 100.000 ευρώ, ποσό που θα πάρουν και όσοι κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ.
Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.
Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn
Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:
κέρδος έως 100€: αφορολόγητο
κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)
κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)
κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)