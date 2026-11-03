Στις 22:00 πραγματοποιείται η σημερινή κλήρωση του Τζόκερ.

Οι κληρώσεις του Τζόκερ συνεχίζονται σήμερα (3/11) και οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν ένα εκατομμύριο ευρώ.

Την περασμένη Κυριακή (1/11), δύο τυχεροί κέρδισαν από 500.000 ευρώ. Επίσης, οχτώ δελτία κέρδισαν από 100.000 ευρώ, ποσό που θα πάρουν και όσοι κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ.

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:

κέρδος έως 100€: αφορολόγητο

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κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)

κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)

κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)

κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)