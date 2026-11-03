Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας απευθύνει κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στο συλλαλητήριο της Πέμπτης 5/11 στις 11:00 στα Προπύλαια.

Οι μαθητές της Αθήνας καλούν σε συλλαλητήριο την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στις 11:00 στα Προπύλαια, τονίζοντας ότι «κλείνουμε τα σχολεία» και διαδηλώνουμε για την υπεράσπιση της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης.

Το κάλεσμα συνοδεύεται από το σύνθημα «Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία παλεύουμε για δημόσια και δωρεάν Παιδεία!».Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ελλείψεις στα σχολεία, η χρηματοδότηση, η ακρίβεια που επιβαρύνει τις οικογένειες, αλλά και οι αλλαγές που σχεδιάζονται στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Τα αιτήματα των μαθητών

Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας καλεί τους μαθητές να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο, εκφράζοντας την αντίθεσή της στις ελλείψεις και στα προβλήματα της σχολικής καθημερινότητας. Οι μαθητές ζητούν ουσιαστική ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης και καλύτερες συνθήκες φοίτησης, ενώ αντιδρούν στον σχεδιασμό για το Εθνικό Απολυτήριο και τις αλλαγές που, όπως υποστηρίζουν, θα εντείνουν τον εξεταστικό χαρακτήρα του σχολείου. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων τους είναι η αύξηση της χρηματοδότησης για τη δημόσια Παιδεία, η κάλυψη των κενώ στα σχολεία αλλά και η αντίθεσή τους στις σχεδιαζόμενες αλλαγές για το Εθνικό Απολυτήριο και τις Τριπλές Πανελλήνιες.

Κλειστά σχολεία την Πέμπτη 5/11 – Τι ισχύει για μαθήματα και απουσίες

Παρά το κάλεσμα για «κλειστά σχολεία», δεν προβλέπεται οριζόντια αναστολή μαθημάτων σε Γυμνάσια και Λύκεια την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Παιδείας, τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά και θα τηρηθεί παρουσιολόγιο. Τα 15μελή μαθητικά συμβούλια μπορούν, έπειτα από συνεδρίαση, να αποφασίσουν εάν θα συμμετάσχουν στην κινητοποίηση. Ωστόσο, η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται αυτόματα κλείσιμο της σχολικής μονάδας, καθώς τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν κανονικά ανεξάρτητα από τη συμμετοχή των μαθητών στο συλλαλητήριο. Ο μοναδικός λόγος για να μη διεξαχθούν μαθήματα σε ένα σχολείο είναι να προχωρήσουν οι μαθητές σε κατάληψη. Συνεπώς, το κάλεσμα για κινητοποιήσεις δεν σημαίνει γενικευμένο κλείσιμο των σχολείων ούτε αυτόματη απαλλαγή από την υποχρέωση παρουσίας.