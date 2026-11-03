Αναμένεται να φτάσει στη Σύρο κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών για να ελέγξει εξονυχιστικά την απειλή για βόμβα στο Crown Iris.

Στο λιμάνι της Σύρου παραμένει το κρουαζιερόπλοιο «Crown Iris», μετά την ανώνυμη απειλή για ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού στα ύφαλά του, η οποία προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του cyclades24.gr, η απειλή μεταδόθηκε μέσω του ναυτικού συστήματος επικοινωνίας VHF απευθείας προς το κρουαζιερόπλοιο. Ο πλοίαρχος ενημέρωσε αμέσως το Λιμεναρχείο Σύρου και ξεκίνησε επιχείρηση ελέγχου, καθώς το πλοίο επρόκειτο να αναχωρήσει με προορισμό τη Χάιφα του Ισραήλ. Για προληπτικούς λόγους αποφασίστηκε η απομάκρυνση των επιβαινόντων από το πλοίο.

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Συνολικά, στο Crown Iris επέβαιναν 1.537 άτομα, εκ των οποίων 940 επιβάτες και 597 μέλη πληρώματος. Οι επιβάτες που εκκένωσαν το κρουαζιερόπλοιο βρίσκονται αυτή την ώρα στην ακτή και αναμένουν την λήξη των ερευνών ώστε να επιβιβαστούν στις καμπίνες τους.

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Στις έρευνες συμμετέχουν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης εκρηκτικών, ενώ ιδιώτης δύτης πραγματοποίησε έλεγχο στο υποθαλάσσιο τμήμα του πλοίου. Ο πρώτος έλεγχος δεν εντόπισε ύποπτο αντικείμενο ή ένδειξη ύπαρξης εκρηκτικού μηχανισμού.

Ωστόσο, οι Αρχές αποφάσισαν να προχωρήσουν σε πιο εξειδικευμένη και λεπτομερή έρευνα, με τη συνδρομή ειδικής ομάδας της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) του Λιμενικού Σώματος, η οποία αναμενόταν να μεταβεί στη Σύρο από την Αθήνα. Το κρουαζιερόπλοιο, σημαίας Παναμά, παραμένει στο λιμάνι μέχρι να φτάσει στο νησί η Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών και να προχωρήσει σε έλεγχο στα ύφαλα.

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