Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στη Σύρο η άφιξη του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris, με την Αστυνομία να απαγορεύει τις συγκεντρώσεις σε σημεία της παραλιακής ζώνης της Ερμούπολης για λόγους δημόσιας ασφάλειας.

Αντιδράσεις προκαλεί στη Σύρο η προγραμματισμένη άφιξη του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, με εκπαιδευτικά σωματεία του νησιού να το χαρακτηρίζουν ανεπιθύμητο και να καλούν σε αντιπολεμική συγκέντρωση.

Σε ανακοίνωσή τους, οι εκπαιδευτικοί σύλλογοι συνδέουν την παρουσία του πλοίου με τη στάση του Ισραήλ στον πόλεμο στη Γάζα, κάνοντας λόγο για «διαφήμιση της γενοκτονίας του παλαιστινιακού λαού». Παράλληλα, καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Μιαούλη, στις 14:00, ζητώντας, μεταξύ άλλων, τη διακοπή κάθε σχέσης της Ελλάδας με το Ισραήλ.

Ωστόσο, το Λιμενικό Σώμα αποφάσισε την απαγόρευση των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων σε συγκεκριμένα σημεία της παραλιακής ζώνης της Ερμούπολης, λόγω της άφιξης και παραμονής του κρουαζιερόπλοιου.

Ειδικότερα, η απαγόρευση αφορά το Μνημείο Εθνικής Αντίστασης («Άγαλμα της Νίκης»), καθώς και την περιοχή γύρω από την πλατεία Κανάρη. Ως αιτιολογία προβάλλονται πιθανοί κίνδυνοι για τη δημόσια ασφάλεια, ενδεχόμενα επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και τουριστών, αλλά και η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του λιμανιού και της αποβίβασης των επιβατών.

Ως εναλλακτικοί χώροι για τη διεξαγωγή της συγκέντρωσης υποδεικνύονται η πλατεία Μιαούλη και το πεζοδρόμιο μπροστά από το κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.