Η τελετή εγκαινίων του «Miltiadis Marinakis Hall» πραγματοποιήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2026.

Ένα υπερσύγχρονο κέντρο εκπαίδευσης, αφιερωμένο στη μνήμη του Μιλτιάδη Μαρινάκη, εγκαινιάστηκε στη Ναυτική Ακαδημία της Μασαχουσέτης, έπειτα από σημαντική δωρεά του εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη, ιδρυτή και προέδρου της Capital Maritime & Trading Corp.

Η τελετή εγκαινίων του «Miltiadis Marinakis Hall» πραγματοποιήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2026, παρουσία εκπροσώπων της αμερικανικής Πολιτείας, της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας και του ακαδημαϊκού χώρου.

Το νέο κέντρο STEM, συνολικής επιφάνειας 4.000 τετραγωνικών μέτρων, διαθέτει σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας και εξειδικευμένα εργαστήρια επιστήμης, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών. Περιλαμβάνει εργαστήρια ηλεκτρονικών, συστημάτων ελέγχου, κατασκευών, καθώς και εγκαταστάσεις για τη διδασκαλία Βιολογίας, Φυσικής και Χημείας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός του, καθώς πρόκειται για το πρώτο κτίριο της Ακαδημίας με δυνατότητα επίτευξης μηδενικού ενεργειακού ισοζυγίου, το οποίο συνδέεται παράλληλα με το νέο γεωθερμικό σύστημα θέρμανσης και ψύξης.

Η δωρεά αποτελεί φόρο τιμής στον Μιλτιάδη Μαρινάκη, πατέρα του Έλληνα εφοπλιστή, ο οποίος είχε συνδέσει τη ζωή του με τη ναυτιλία.

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Στην ομιλία του, ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναφέρθηκε με συγκίνηση στη μνήμη του πατέρα του, τονίζοντας ότι το νέο κέντρο ενσαρκώνει το όραμα, τις αξίες και την αγάπη του για τη θάλασσα και τους ανθρώπους της.

«Ο Μιλτιάδης Μαρινάκης πίστευε ακράδαντα στη δύναμη της εκπαίδευσης και στις αστείρευτες δυνατότητες των νέων ανθρώπων», υπογράμμισε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι μελλοντικοί ηγέτες της ναυτιλίας θα αντλήσουν έμπνευση από τις νέες εγκαταστάσεις.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ακαδημίας, υποναύαρχος Francis X. McDonald, χαρακτήρισε το κτίριο ορόσημο για το εκπαιδευτικό ίδρυμα, επισημαίνοντας ότι όλοι οι δόκιμοι θα παρακολουθούν μαθήματα STEM στις εγκαταστάσεις του.

Κατά την εκδήλωση, η Ακαδημία τίμησε τον Βαγγέλη Μαρινάκη με το Admiral’s Distinguished Service Award, αναγνωρίζοντας την προσφορά του.

Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο ελληνοαμερικανός πολιτειακός βουλευτής Steven Xiarhos, ο οποίος ευχαρίστησε τον δωρητή και αναφέρθηκε στη σημασία διατήρησης της μνήμης αγαπημένων προσώπων.