Πρόκειται για την πρώτη ναυτιλιακή εταιρεία που προχωρά σε αρχική δημόσια προσφορά με αποκλειστική εισαγωγή στο ελληνικό χρηματιστήριο, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην επιτυχία της διαδικασίας.

Μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η δημόσια προσφορά της Capital Maritime Finance (CMF), συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη, με τις προσφορές να ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ και την υπερκάλυψη να διαμορφώνεται πάνω από τέσσερις φορές σε σχέση με τον αρχικό στόχο άντλησης κεφαλαίων. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε σήμερα με τη ζήτηση να προέρχεται τόσο από Έλληνες ιδιώτες επενδυτές όσο και από επενδυτικά κεφάλαια του εξωτερικού.

Η εταιρεία είχε θέσει ως αρχικό στόχο την άντληση 250 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα αύξησης του ποσού στα 300 εκατ. ευρώ μέσω επέκτασης της προσφοράς. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση προσανατολίζεται στην αξιοποίηση της δυνατότητας αυτής, ανεβάζοντας το τελικό ύψος της έκδοσης στα 300 εκατ. ευρώ. Η τιμή διάθεσης των μετοχών έχει οριστεί εντός εύρους 7 έως 7,68 ευρώ, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης στο Euronext Athens έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 20 Οκτωβρίου.

Πρόκειται για την πρώτη ναυτιλιακή εταιρεία που προχωρά σε αρχική δημόσια προσφορά με αποκλειστική εισαγωγή στο ελληνικό χρηματιστήριο, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην επιτυχία της διαδικασίας.

Στην επιτυχία της έκδοσης συμβάλλει και η συμμετοχή ισχυρών επιχειρηματικών ονομάτων ως βασικών επενδυτών. Οι λεγόμενοι cornerstone investors έχουν δεσμεύσει συνολικά 70 εκατ. ευρώ, με τη συμμετοχή εταιρειών συμφερόντων των Γιάννη Βαρδινογιάννη, Σωκράτη Κόκκαλη, Ευάγγελου Μυτιληναίου και Γιώργου Περιστέρη.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρίσκεται ο στόλος της CMF, ο οποίος αναμένεται να φτάσει τα 36 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Από αυτά, 13 βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, 19 είναι υπό ναυπήγηση και τέσσερα πρόκειται να αποκτηθούν κατά την παράδοσή τους. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η χαμηλή ηλικία των πλοίων, καθώς ο μέσος όρος του υφιστάμενου στόλου διαμορφώνεται στα 2,8 έτη.

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Παράλληλα, η εταιρεία διαθέτει συμβασιοποιημένα έσοδα ύψους 3,9 δισ. δολαρίων, με προοπτική αύξησης στα 4,9 δισ. δολάρια. Η μέση υπολειπόμενη διάρκεια των ναυλώσεων ανέρχεται σε 9,4 χρόνια, προσφέροντας μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στις μελλοντικές ταμειακές ροές. Στους βασικούς ναυλωτές περιλαμβάνονται η CMA CGM και η Unifeeder, ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, ο στόλος διαθέτει εξασφαλισμένη απασχόληση έως το 2034.