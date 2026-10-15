Σύμφωνα με πληροφορίες οι εγγραφές είχαν ξεπεράσει τα 530 εκατ. ευρώ μέχρι αργά χθες το απόγευμα, αποτυπώνοντας το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για το νέο χρηματιστηριακό εγχείρημα.

Με ισχυρή ζήτηση από μεγάλους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές ολοκληρώνεται σήμερα, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, η δημόσια προσφορά της Capital Maritime Finance (CFM), συμφερόντων του εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη, σηματοδοτώντας την πρώτη αποκλειστική εισαγωγή μετοχών ναυτιλιακής εταιρείας στη Euronext Athens.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι εγγραφές είχαν ξεπεράσει τα 530 εκατ. ευρώ μέχρι αργά χθες το απόγευμα, αποτυπώνοντας το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για το νέο χρηματιστηριακό εγχείρημα.

Το δεσμευτικό εύρος τιμής διάθεσης έχει καθοριστεί μεταξύ 7 και 7,68 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η τελική τιμή θα προκύψει μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών και θα είναι ενιαία για όλους τους επενδυτές.

Ισχυρό ενδιαφέρον από διεθνή επενδυτικά κεφάλαια

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η συμμετοχή κορυφαίων διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν οι Marshall Wace, Covalis, Lexcor Capital και Eaton Vance, που διαθέτουν σημαντική παρουσία στις παγκόσμιες αγορές.

Η Marshall Wace, ένας από τους μεγαλύτερους διεθνείς διαχειριστές hedge funds, φέρεται να έχει υποβάλει εγγραφή ύψους 10 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για επενδυτικό οργανισμό με γνωστή δραστηριότητα στο ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς στο παρελθόν είχε διατηρήσει short θέσεις στην Εθνική Τράπεζα και τη Metlen.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σημαντικό ενδιαφέρον καταγράφεται και από την Covalis, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει εγγραφεί για 2 εκατ. μετοχές. Το συγκεκριμένο fund είχε επίσης απασχολήσει την ελληνική αγορά λόγω των πτωτικών τοποθετήσεών του στη Metlen, αλλά και της επενδυτικής έκθεσής του στη ΔΕΗ.

Παράλληλα, η Lexcor Capital εμφανίζεται να διεκδικεί 1 εκατ. μετοχές. Το επενδυτικό κεφάλαιο, με έδρα το Λονδίνο, έχει προηγούμενη παρουσία στο ελληνικό χρηματιστήριο μέσω συμμετοχής στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Στη διαδικασία συμμετέχει, σύμφωνα με πληροφορίες, και η αμερικανική Eaton Vance, που ανήκει στον όμιλο Morgan Stanley, έχοντας υποβάλει αίτημα για 1 εκατ. μετοχές.

Ήδη, βασικοί επενδυτές (cornerstone investors) έχουν δεσμευθεί για συμμετοχή συνολικού ύψους 70 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τη δυναμική της έκδοσης. Παράλληλα, τουλάχιστον το 30% των μετοχών που θα απομείνουν μετά την κατανομή στους συγκεκριμένους επενδυτές προορίζεται για ιδιώτες.

Πότε ξεκινά η διαπραγμάτευση των μετοχών

Με την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς αναμένονται οι ανακοινώσεις για την τελική τιμή, τα κεφάλαια που θα αντληθούν και την κατανομή των μετοχών.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, με τη ναυτιλιακή αγορά να παρακολουθεί στενά την έκβαση μιας εισαγωγής που φιλοδοξεί να ανοίξει νέο κεφάλαιο για τη χρηματοδότηση της ελληνικής ναυτιλίας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών.