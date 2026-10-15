Η μονάδα ανήκει κατά 51% στον όμιλο Καράτζη και κατά 49% στη Metlen, η οποία αναλαμβάνει τη διαχείριση της ενέργειας.

Στην αξιοποίηση της μεγαλύτερης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα, ισχύος 330 MW, για τη μείωση του ενεργειακού κόστους της Αλουμίνιον της Ελλάδος προχωρά, σύμφωνα με πληροφορίες, η Metlen. Το έργο στη Λάρισα εγκαινιάστηκε χθες από τη Metlen και τον όμιλο Καράτζη, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Μπαταρία 330 MW για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

Η μονάδα ανήκει κατά 51% στον όμιλο Καράτζη και κατά 49% στη Metlen, η οποία αναλαμβάνει τη διαχείριση της ενέργειας. Πρόκειται για δίωρη μπαταρία, χωρητικότητας 660 MWh, που θα λειτουργεί με όρους αγοράς, αξιοποιώντας τις διαφορές των χονδρεμπορικών τιμών ηλεκτρισμού.

Συγκεκριμένα, θα αποθηκεύει φθηνή ενέργεια από ΑΠΕ τις μεσημεριανές ώρες, όταν οι τιμές συχνά μηδενίζονται, ώστε να αξιοποιείται το βράδυ, όταν αυξάνεται η εξάρτηση από το φυσικό αέριο και οι τιμές είναι υψηλότερες.

Στόχος η ενεργειακή αυτονόμηση της Αλουμίνιον της Ελλάδος

Σε πρώτη φάση, στόχος είναι η υποστήριξη της Αλουμίνιον της Ελλάδος και ο περιορισμός του ενεργειακού της κόστους. Σε ορίζοντα 12-18 μηνών, η μπαταρία προβλέπεται να ενταχθεί στη διαχείριση του ενεργειακού χαρτοφυλακίου της Protergia.

Μέχρι τότε, η Metlen σχεδιάζει να έχει ολοκληρώσει την ενεργειακή αυτονόμηση της βιομηχανικής μονάδας, συνδυάζοντας φωτοβολταϊκά με συστήματα αποθήκευσης στις εγκαταστάσεις της. Τα συγκεκριμένα έργα, επειδή δεν θα συνδέονται με το δίκτυο, εξαιρούνται από το όριο των 500 MW ανά επενδυτή.

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Στο περιθώριο των εγκαινίων, ο πρόεδρος της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, ζήτησε την άρση του περιορισμού των 500 MW, επισημαίνοντας ότι εμποδίζει την ανάπτυξη της αποθήκευσης. Όπως ανέφερε, χωρίς το συγκεκριμένο πλαφόν η Metlen θα επιθυμούσε να επενδύσει σε μπαταρίες συνολικής ισχύος 2 GW.

Ο όμιλος έχει ήδη φτάσει το επιτρεπόμενο όριο, συνυπολογίζοντας τη συμμετοχή του στο έργο της Λάρισας και τα έργα που έχει εξασφαλίσει ή διεκδικεί μέσω διαγωνισμών.

Αμφιβολίες για τους εθνικούς στόχους αποθήκευσης ενέργειας

Η καθυστέρηση ανάπτυξης της αποθήκευσης δημιουργεί παράλληλα αμφιβολίες για την επίτευξη των εθνικών στόχων των 4 GW το 2028 και 7 GW το 2030.

Ο κ. Μυτιληναίος υπογράμμισε επίσης ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει τεράστια επενδυτική πρόκληση, καθώς η ενεργειακή μετάβαση, η επαναβιομηχάνιση και η στρατηγική αυτονομία απαιτούν σημαντικά κεφάλαια.

«Χρειάζονται επενδύσεις στην αποθήκευση, στα δίκτυα και στις διασυνδέσεις», τόνισε, επισημαίνοντας ότι το ανταγωνιστικό ενεργειακό κόστος αποτελεί προϋπόθεση για την παραμονή της βιομηχανίας στην Ευρώπη.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ομίλου Καράτζη, Αντώνης Καράτζης, χαρακτήρισε την αποθήκευση καθοριστική για την ενεργειακή ασφάλεια, τονίζοντας ότι η επένδυση επιβεβαιώνει τη στρατηγική παρουσία του ομίλου στη νέα ενεργειακή εποχή.