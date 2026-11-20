Στη Δανία την τίμησαν, τη γιόρτασαν την έκαναν πρωτοσέλιδο και αποδείχθηκε ότι τελικά ήταν ενεργό μέλος του ναζιστικού κόμματος.

Η Kirsten Schwalbe, από το Struer έγινε πρωτοσέλιδο στα Μέσα τον Οκτώβριο ως η γηραιότερη γυναίκα στη Δανία που έχει καταγραφεί στην ιστορία της χώρας. Η ηλικία της ήταν 112 χρόνια και 218 ημέρες.

Οι Δανοί την τίμησαν, τη γιόρτασαν, τη φωτογράφισαν, έγραψαν για αυτήν με δόξα και καμάρι. Η Schwalbe, η οποία γεννήθηκε τον Μάρτιο του 2014 σήμερα αποτελεί τη θεματική μιας best-selling βιογραφίας και έχει γίνει διάσημη τηλεοπτική περσόνα τα τελευταία χρόνια.

Όμως εν μέσω των εορτασμών τον περασμένο μήνα, ένα ανεξάρτητο ψηφιακό Μέσο αποκάλυψε ότι η καλοκάγαθη γριούλα σήμερα, κατά τη διάρκεια του Β' ΠΠ ήταν μέλος των Ναζί.

Η Schwalbe δήλωσε ίδια ότι εκείνη την εποχή ήταν ιδέα του άντρα της – οποίος δεν ζει για να το επιβεβαιώσει- να εγγραφεί στη ναζιστική ομάδα και πρόσθεσε ότι δεν γνώριζε καν τι υπέγραφε και ποιους στήριζε.

{https://x.com/Telegraph/status/2123529313047736588}

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«Οριακά γνώριζα τι ήταν επειδή ποτέ δεν ασχολούμουν με την πολιτική» είπε στο TV Midtvest. «Εκείνη την εποχή, οι σύζυγοι δεν ανακατευόταν με τέτοια πράγματα, αυτό το άφηναν να το κάνουν οι άνδρες» είπε απαλλάσσοντας τον εαυτό τη από την όποια ευθύνη.

Όμως, η αλήθεια ήταν άλλη καθώς πριν από λίγες μέρες ήρθε η ανατροπή. Αποκαλύφθηκαν αποδείξεις, που την έδειχναν αν έχει πολύ πιο σημαντικό ρόλο στο ναζιστικό κόμμα από ό,τι η ίδια ισχυρίζεται.

Έγγραφα από τα εθνικά αρχεία της Δανίας, που ανέκτησε το ανεξάρτητο ψηφιακό Μέσο Frihedsbrevet, αποκαλύπτουν ότι η Schwalbe λειτουργούσε ως αναπληρώτρια ηγέτιδα τμήματος και επικεφαλής της γυναικείας ομάδας του δανέζικου κλάδου στο Holstebro, από τον Αύγουστο του 1943 έως τον Ιούλιο του 1944.

Ο ιστορικός Claus Bundgård Christensen δήλωσε στο Μέσο πως «με άλλα λόγια, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι και η ίδια και ο συζυγός της ήταν επιφανείς Ναζί στην περιοχή τους».

Σε ένα από τα έγγραφα, όπου τις αποδίδονται και οι δύο ρόλοι, περιγράφεται ως «πιστό μέλος» του κόμματος των Ναζί. Η ίδια αρήθηκε να σχολιάει τα ευρήματα του Frihedsbretet.

{https://x.com/Cuisines1974/status/2123466981655621893}

Σε προηγούμενες αναφορές η Schwalbe φέρεα να ήταν μέλος του ναζιστικού κόμματος την περίοδο της κατοχής που διήρκησε από τον Απρίλιο του 1940 ως το 1945.

Το όνομά της αναγράφεται στα αρχεία του Bovrup, που περιλαμβάνει τη λίστα με τα μέλη του DNSAP, του Εθνικοσοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος της Δανίας. Η ίδια η αναγραφή κάποιου ως μέλος ωστόσο, δεν σημαίνει αυτόματα και εμπλοκή, και η ίδια η Schwalbe είπε ότι αισθάνεται πως είναι άδικο να πληρώσει για πράγματα που έγιναν πριν από τόσο πολύ καιρό.

Κατά τη ναζιστική κατοχή, σχεδόν 6.000 Δανοί δήλωσαν εθελοντές στη στρατιά του Χίτλερ, στη Wehrmacht του ανατολικού μετώπου. Σχεδόν 20.000 Δανοί επίσης κατατάχθηκαν στην αντιναζιστική αντίσταση. Η δανέζικη αντίσταση κατάφερε τότε να περάσει παράνομα όλον τον εβραϊκό πληθυσμό της χώρας στην ουδέτερη Σουηδία με βάρκες.

Με πληροφορίες των Telegraph/Independent