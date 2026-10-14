Προς το παρόν είναι πιο αργά από τους ανθρώπους, αλλά η start-up υποστηρίζει πως οι εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) θα βοηθήσουν στη βελτίωση της ταχύτητας και της ακρίβειάς τους.

Στη δανική πόλη Λίνγκμπι, λίγο βόρεια της Κοπεγχάγης, η νυχτερινή βάρδια του σουπερμάρκετ υποδέχεται μερικούς ασυνήθιστους «εκπαιδευόμενους».

Ανθρωποειδή ρομπότ μαθαίνουν να ανεφοδιάζουν τα ράφια μετά το κλείσιμο του καταστήματος, στο πλαίσιο μιας πολυετούς δοκιμής προκειμένου να ελευθερωθεί χρόνος για το προσωπικό για την εξυπηρέτηση των πελατών.

Σύμφωνα με τη δανέζικη start-up Hive Robots, με τα χέρια, τα πόδια και τα δάχτυλά τους, τα ρομπότ μπορούν να λειτουργούν σε χώρους σχεδιασμένους για ανθρώπους, χωρίς τα καταστήματα να χρειάζεται να αλλάξουν τη διαρρύθμισή τους,

Προς το παρόν, είναι πιο αργά από τους εργαζόμενους των σουπερμάρκετ, αν και η εταιρεία εκτιμά ότι η πρόοδος στην Τεχνητή Νοημοσύνη θα βοηθήσει στη βελτίωση της ταχύτητας και της ακρίβειάς τους.

Πώς μαθαίνουν τα ρομπότ;

Για να μπορέσουν τα ρομπότ να εργαστούν σε πραγματικές συνθήκες, απαιτείται εκπαίδευση και συλλογή δεδομένων κατά τη διάρκεια της εργασίας.

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Σε μια γωνία του καταστήματος, ένας ανθρώπινος χειριστής χρησιμοποιεί γυαλιά εικονικής πραγματικότητας (VR) και χειριστήρια για να καθοδηγήσει ένα ρομπότ καθώς μαζεύει συσκευασίες με ζυμαρικά και τις τοποθετεί στα ράφια. Οι επιδείξεις του παρέχουν δεδομένα για να διδάξουν τις μηχανές να εκτελούν τις εργασίες αυτόνομα.

«Υπάρχουν πολλά μικρά πράγματα που εμείς ως άνθρωποι δεν τα σκεφτόμαστε καν, αλλά ουσιαστικά πρέπει να τα διδάξουμε στο ρομπότ», δήλωσε ο Roger Sala, χειριστής ρομπότ στην Hive Robots.

Η εκπαίδευση ξεκίνησε τον Ιούνιο στην αλυσίδα σουπερμάρκετ Føtex, η οποία ανήκει στον μεγαλύτερο λιανεμπορικό όμιλο της Δανίας, τη Salling Group, που λειτουργεί περισσότερα από 2.100 καταστήματα σε Δανία, Γερμανία, Πολωνία, Λετονία, Εσθονία και Λιθουανία.

Η Hive Robots αναπτύσσει το λογισμικό και εκπαιδεύει τις μηχανές, οι οποίες κατασκευάζονται από την κινεζική εταιρεία ρομποτικής Unitree.

Η δανέζικη start-up ελπίζει ότι τα ρομπότ θα μπορούν να ανεφοδιάζουν αυτόνομα ορισμένα προϊόντα κατά τη διάρκεια της νύχτας έως τις αρχές του 2027, με τα καταστήματα να πληρώνουν με την ώρα για την υπηρεσία.

Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τους εργαζόμενους;

Η εισαγωγή ανθρωποειδών ρομπότ στους χώρους εργασίας τροφοδοτεί τη συζήτηση σχετικά με το αν η Τεχνητή Νοημοσύνη θα περιορίσει την έλλειψη εργατικού δυναμικού ή θα μειώσει τη ζήτηση για εργαζομένους.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται περίπου το 60% των θέσεων εργασίας στην ΕΕ, σύμφωνα με έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) το 2024, βοηθώντας τους εργαζόμενους να εκτελούν ορισμένες εργασίες, ενώ ενδεχομένως να αναλάβει πλήρως άλλες. Η τεχνολογία προσφέρει ευκαιρίες για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, αλλά ενέχει και κινδύνους εκτοπισμού θέσεων εργασίας, σημειώνεται στην έκθεση.

Η Salling Group δηλώνει ότι ο στόχος της δοκιμής είναι η υποστήριξη των εργαζομένων και όχι η αντικατάστασή τους.

Το σουπερμάρκετ Føtex εκτιμά ότι ο ανεφοδιασμός των ραφιών απορροφά το 40% έως 50% του χρόνου του προσωπικού. Παράλληλα, η Hive Robots αναφέρει ότι η αλυσίδα αντιμετωπίζει δυσκολίες στην πρόσληψη νέων εργαζομένων για αυτή τη συγκεκριμένη εργασία.

Ο διευθυντής λειτουργιών της Føtex, Simon Kudsk, εκτιμά ότι μπορεί να χρειαστούν έως και πέντε χρόνια για να υπάρχουν ρομπότ σε κάθε κατάστημα. Επιπλέον εργασίες που θα μπορούσαν να αναλάβουν περιλαμβάνουν τον εντοπισμό προϊόντων που λείπουν ή έχουν τοποθετηθεί σε λάθος σημείο, την απομάκρυνση άδειων χαρτοκιβωτίων και τον έλεγχο των ημερομηνιών λήξης.

«Το όραμα ή το όνειρό μας αυτή τη στιγμή είναι ότι τελικά θα μπορούσαμε να έχουμε ένα ή δύο ανθρωποειδή σε κάθε κατάστημα Føtex που θα μπορούσαν να υποστηρίζουν τους συναδέλφους μας, κάνοντας τη δουλειά πιο αποτελεσματική και δημιουργώντας περισσότερο χρόνο για δραστηριότητες προστιθέμενης αξίας που επικεντρώνονται στους πελάτες», δήλωσε ο Kudsk.