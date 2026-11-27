Η Θεσπρωτία και συγκεκριμένα οι περιοχές Σύβοτα και Πλαταριά ήταν οι πρώτες που δοκιμάστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από την κακοκαιρία που έχει ξεκινήσει και αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι και την Κυριακή, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ.

Σαρώνει η κακοκαιρία που ήδη ξεκίνησε και νέες περιοχές αναμένεται σήμερα και τις επόμενες μέρες να βρεθούν το επίκεντρο. Η Θεσπρωτία και συγκεκριμένα οι περιοχές Σύβοτα και Πλαταριά ήταν οι πρώτες που δοκιμάστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από την κακοκαιρία που έχει ξεκινήσει και αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι και την Κυριακή, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ.

Ενδεικτικό της κατάστασης που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι κάτοικοι και να διαχειριστούν οι αρχές είναι το γεγονός ότι μέχρι λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα η πυροσβεστική είχε δεχθεί 150 κλήσεις για παροχή βοήθειας: Οι 145 αφορούσαν για αντλήσεις με πυροσβέστες να παρεμβαίνουν σε 10 περιπτώσεις και οι 5 για μεταφορά ατόμων με 3 ηλικιωμένους να μεταφέρονται από το σπίτι τους σε ασφαλές σημείο.

Τα χαρακτηριστικά της νέας κακοκαιρίας είναι οι ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πολύ θυελλώδεις ανέμους που θα φτάσουν τα 9 μποφόρ. Τα έντονα φαινόμενα που έχουν ήδη ξεκινήσει, το Σάββατο θα επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές της δυτικής και βόρειας χώρας, ενώ την Κυριακή το επίκεντρο της κακοκαιρίας θα μετατοπιστεί στα ανατολικά και νότια.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ, η Κυριακή θα χαρακτηριστεί από ισχυρές βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας, ενώ ιδιαίτερα ενισχυμένοι θα είναι οι βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι στα ανατολικά.

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ για την κακοκαιρία – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν ανά ημέρα

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

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Σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου: Στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Το Σάββατο 28 Νοεμβρίου: Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά Ελλάδα και τη δυτική Πελοπόννησο. Από το βράδυ τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας (νομός Πιερίας) και την ανατολική Θεσσαλία.

Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου: Ισχυρές βροχές προβλέπονται αρχικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια. Σταδιακά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Παράλληλα, την Κυριακή στα ανατολικά τμήματα της χώρας θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 μποφόρ.

Αλλάζει αισθητά τοσκηνικό του καιρού από σήμερα Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, καθώς ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα πλήξουν αρχικά τα βορειοδυτικά της χώρας και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, θα επεκταθούν σε πολλές περιοχές της επικράτειας. Την Κυριακή, μάλιστα, τα φαινόμενα θα συνοδευτούν από ιδιαίτερα θυελλώδεις βόρειους και βορειοανατολικούς ανέμους, που στα ανατολικά θα φτάσουν τα 9 μποφόρ, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Κυριακή με ισχυρές καταιγίδες και ανέμους έως 9 μποφόρ

Με βάση τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, την Κυριακή (29/11) ισχυρές βροχές προβλέπονται αρχικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια.

Σταδιακά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Κύριο χαρακτηριστικό του καιρού την Κυριακή θα είναι και η σημαντική ενίσχυση των ανέμων, καθώς στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι – βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάνουν τα 9 μποφόρ.

Πότε έρχονται χιόνια, κρύο και χειμώνας

Σε τροχιά κακοκαιρίας μπαίνει η χώρα τα επόμενα 24ωρα με τα προγνωστικά δεδομένα να δείχνουν ότι έρχονται καταιγίδες, χιόνια και κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας με τα φαινόμενα κατά τόπους να είναι ιδιαιτέρως έντονα.

Στη νέα του πρόγνωση ο Δημήτρης Ζιακόπουλος επισημαίνει ότι αναμένουμε «χειμωνιάτικη στροφή του καιρού» με το ανοιξιάτικο φθινόπωρο να αποτελεί ανάμνηση από το Σαββατοκύριακο και μετέπειτα. Όπως σημειώνει βαρομετρικό χαμηλό από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια θα κινηθεί ανατολικά, επηρεάζοντας αρχικά τις δυτικές, κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας. Την Παρασκευή αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους έντονα στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και πιθανώς στη Δυτική Μακεδονία και τη Δυτική Στερεά Ελλάδα.

Το Σάββατο η κακοκαιρία θα συνεχιστεί στο Ιόνιο, την ηπειρωτική Ελλάδα και το Βόρειο Αιγαίο, με βροχές και καταιγίδες, ενώ στα ορεινά της βόρειας και βορειοδυτικής χώρας θα σημειωθούν χιονοπτώσεις.

Πού θα χιονίσει την Κυριακή

Η Κυριακή αναμένεται να είναι η πιο χειμωνιάτικη ημέρα, καθώς οι βροχές θα επεκταθούν και σε άλλες περιοχές της χώρας, ενώ χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ορεινά, αλλά και σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας Ελλάδας. Παράλληλα, οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε βορειοανατολικούς, παρουσιάζοντας σημαντική ενίσχυση. Στα ανατολικά θα φθάσουν τα 8 με 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση από βορρά προς νότο.

Τη Δευτέρα η κακοκαιρία θα επιμείνει κυρίως στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, με βροχές και τοπικές καταιγίδες, οι οποίες σταδιακά θα εξασθενήσουν. Τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά θα σημειωθούν και σε ανατολικές και νότιες ηπειρωτικές περιοχές. Οι βοριάδες θα διατηρηθούν ισχυροί και η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, διαμορφώνοντας ένα καθαρά χειμωνιάτικο σκηνικό.

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας στους πολίτες

Συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα όπως ανακοίνωσε το Πυροσβεστικό Σώμα, σε εφαρμογή τίθεται το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, τίθενται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από έντονα φαινόμενα της εν λόγω κακοκαιρίας.