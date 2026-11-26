Λόγω της κακοκαιρίας, σε τμήματα της Βιρτζίνια, του Μέριλαντ, του Ντέλαγουερ, του Νιου Τζέρσεϊ, της Νέας Υόρκης και των παράκτιων περιοχών της Νέας Αγγλίας καταγράφηκαν ή προβλέπονταν ριπές ανέμου από 80 έως 112 χλμ./ώρα.

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει την Ανατολική ακτή των ΗΠΑ με την ημέρα των Ευχαριστιών.

Λόγω της κακοκαιρίας εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές έχουν μείνει χωρίς ρεύμα ενώ οι ριπές των ανέμων έφτασαν έως και τα 112 χλμ./ώρα με αποτέλεσμα να πέσουν δέντρα και να υποστούν ζημιές οι γραμμές ηλεκτροδότησης. Οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν πλημμύρες σε παράκτιες περιοχές, ενώ οι εταιρείες προειδοποίησαν ότι το κορεσμένο από το νερό έδαφος, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους, θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο διακοπών στην ηλεκτροδότηση.

{https://x.com/NYCkopp/status/2126054477954261448}

Σύμφωνα με το poweroutage.us, στις 14:26 (τοπική ώρα) σχεδόν 200.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις στη Βιρτζίνια, καθώς και 177.000 στο Μέριλαντ, είχαν μείνει χωρίς ρεύμα.

Παράλληλα, δεκάδες χιλιάδες καταναλωτές στην Πενσιλβάνια, το Νιου Τζέρσεϊ και τη Βόρεια Καρολίνα αντιμετώπιζαν επίσης σοβαρές διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS), σε τμήματα της Βιρτζίνια, του Μέριλαντ, του Ντέλαγουερ, του Νιου Τζέρσεϊ, της Νέας Υόρκης και των παράκτιων περιοχών της Νέας Αγγλίας καταγράφηκαν ή προβλέπονταν ριπές ανέμου ταχύτητας από 80 έως 112 χλμ./ώρα. Η υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της Νέας Υόρκης ανέφερε ότι οι άνεμοι εντάθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης, φτάνοντας τα 90 χλμ./ώρα στο αεροδρόμιο LaGuardia, προκαλώντας αναταραχές στις πτήσεις.

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{https://x.com/blamarre/status/2125967722513330385}

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανέφερε ότι οι ισχυροί άνεμοι που κατευθύνονταν προς την ξηρά, σε συνδυασμό με εξαιρετικά υψηλές παλίρροιες, προκάλεσαν πλημμύρες σε χαμηλού υψομέτρου παράκτιες κοινότητες κατά μήκος τμημάτων της ανατολικής ακτής.

{https://x.com/nypost/status/2126005756977901971}

Οι απειλές για επικίνδυνες καταιγίδες οδήγησαν τις αρχές στην απόφαση να αναβάλουν την 100ή ετήσια παρέλαση της Macy's για την Ημέρα των Ευχαριστιών στη Νέα Υόρκη, η οποία ήταν προγραμματισμένη για την Πέμπτη. Πρόκειται για την πρώτη φορά που η εκδήλωση μετατίθεται λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

{https://x.com/AP/status/2125709327516188851}

Αναστάτωση στις αεροπορικές πτήσεις

Η κακοκαιρία προκάλεσε επίσης αναστάτωση στις αεροπορικές μετακινήσεις μία ιδιαίτερα φορτωμένη περίοδο. Σύμφωνα με την πλατφόρμα FlightAware, μέχρι νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης είχαν ακυρωθεί περισσότερες από 400 πτήσεις στις ΗΠΑ, ενώ περίπου 1.600 πτήσεις παρουσίασαν καθυστερήσεις. Τα μεγαλύτερα προβλήματα αντιμετώπισαν τα μεγάλα αεροδρόμια στις περιοχές της Ουάσιγκτον και της Νέας Υόρκης.

{https://x.com/nypost/status/2126028429447643528}

«Μια ισχυρή παράκτια καταιγίδα θα συνεχίσει να προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην περιοχή καθ' όλη τη διάρκεια της σημερινής ημέρας και μέχρι το βράδυ, εξαιτίας καταστροφικών ισχυρών ανέμων που συνοδεύονται από έντονες βροχοπτώσεις», ανέφερε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS). «Η καταιγίδα θα υποχωρήσει κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Παρασκευή».

{https://x.com/WeatherMonitors/status/2125982121655509027}

Με πληροφορίες του Reuters