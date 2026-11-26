Μία από τις σημαντικότερες περιοχές για αυτό το είδος του δελφινιού είναι η θαλάσσια περιοχή βόρεια της Ικαρίας, η λεγόμενη Τάφρος της Ικαρίας.

Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας, Αρχιπέλαγος, δημοσίευσε ένα εξαιρετικό βίντεο με τη βόλτα των σταχτοδέλφινων στο Αιγαίο.

Τα σταχτοδέλφινα είναι ένα από τα λιγότερο μελετημένα και σχετικά άγνωστα είδη δελφινιών που ζουν στις θάλασσές μας» σημειώνει το Ινστιτούτο. Μεταναστεύουν σε μικρές ομάδες πάνω από βαθιά θαλάσσια φαράγγια και τάφρους.

«Μία από τις σημαντικότερες περιοχές για αυτό το είδος είναι η θαλάσσια περιοχή βόρεια της Ικαρίας, η λεγόμενη Τάφρος της Ικαρίας. Εκεί, το φθινόπωρο του 2000, καταγράφηκε για πρώτη φορά από το Αρχιπέλαγος η μετανάστευση των σταχτοδέλφινων στο ανατολικό Αιγαίο» αναφέρει το «Αρχιπέλαγος».

Έκτοτε, ωστόσο το ινστιτούτο συνεχίζει τη συστηματική έρευνα και τη μακροχρόνια παρακολούθηση, που βοηθούν «να κατανοήσουμε καλύτερα και να προστατεύσουμε αυτά τα μοναδικά ζώα».

Τα σταχτοδέλφινα διαθέτουν από τους μεγαλύτερους εγκεφάλους μεταξύ των δελφινιών, σχηματίζουν ισχυρούς κοινωνικούς δεσμούς και επικοινωνούν μέσω εξαιρετικά σύνθετων φωνητικών εκφράσεων. Με σφυρίγματα, κλικ και εκρηκτικούς παλμούς, δημιουργούν ένα ισχυρό ηχοτοπίο κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Οι ερευνητές του Ινστιτούτου συλλέγουν ηχητικές καταγραφές και αποτυπώνουν σε φασματογραφήματα τους ήχους επικοινωνίας τους αποκαλύπτοντας τν τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν μεταξύ τους κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και στα βάθη της Τάφρου.

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