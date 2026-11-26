Πρώτη ήττα για τον Ολυμπιακό στο φετινό Europa League.

Παρότι προηγήθηκε με 2-0, ο Ολυμπιακός δεν άντεξε απέναντι στη Μίλαν, που έκανε την ανατροπή και έφυγε με τη νίκη από το «Γ. Καραϊσκάκης», στην πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο ματς και είχε τον έλεγχο απέναντι στη Μίλαν για 56 λεπτά και προηγήθηκε με 2-0, έπειτα από το αυτογκόλ του Μενιάν (31΄) και το σουτ του Ζότα Σίλβα (49΄). Όμως, ακολούθησαν λάθη που επέτρεψαν στη Μίλαν να κάνει την ανατροπή, με τα γκολ των Χάτσινσον (56΄), Σισέ (61΄), Πούλισικ (71΄) και Μορέιρα (90΄+4΄).

Αυτή ήταν η πρώτη ήττα των «ερυθρολεύκων» στο φετινό Europa League και η ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έμεινε στην 7η θέση με 10 βαθμούς. Οι «ροσονέρι» ανέβηκαν στην 20η θέση, έχοντας πλέον 6 βαθμούς. Στην επόμενη αγωνιστική του Europa League, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Τσέλιε (10/12) και την ίδια ημέρα η Μίλαν θα υποδεχθεί τη Σάντερλαντ.

Ολυμπιακός (Ιμανόλ Αλγκουαθίλ): Ορτέγκα, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Ρέτσος (82' Τουφάκης), Πέντερσεν (67' Σάλιακας), Μπρούνο (82' Τικνιζάν), Σα, Μαρτίνς (72' Φορτούνης), Φρόιλερ, Ζότα Σίλβα, Γκονσάλες (67' Γιάρεμτσουκ).

Μίλαν (Ρουμπέν Αμορίμ): Μενιάν, Χίλα, Ντε Βίντερ (53' Τομόρι), Ντιαβαρά, Εστουπινιάν (46' Πούλισικ), Ραμπιό, Γιασάρι, Χάτσινσον, Σισέ (85’ Κομότο), Μορέιρα, Ράμος (46' Μούσα).