Ο Γόδας δεν ήταν μεμονωμένη περίπτωση, ο Ολυμπιακός λόγω της κοινωνικής του βάσης είχε πολλά τέτοια παραδείγματα- «Μουράτης, Γόδας, Δαρίβας, Αναματερός... αυτός είναι ο δικός μας Ολυμπιακός»! Τι όμορφο σύνθημα!

Την Παρασκευή, 20 Νοέμβρη, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος μπάσκετ ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι «ερυθρόλευκοι» θριάμβευσαν όμως για πολλούς οπαδούς τους, πάνω και από τη νίκη, συγκίνηση προκάλεσε ένα μεγάλο πανό που απλώθηκε στο πέταλο του γηπέδου: «Φανέλα ιερή, στον θάνατο και στη ζωή. Νίκος Γόδας, ΑΘΑΝΑΤΟΣ».

Στις 19 Νοέμβρη 1948, το εμφυλιακό κράτος εκτελούσε στην Κέρκυρα τον Νίκο Γόδα, λοχαγό του ΕΛΑΣ, ήρωα της αντίστασης και ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Κι αυτός, ως τελευταία επιθυμία, ζήτησε να εκτελεστεί φορώντας την θρυλική ερυθρόλευκη φανέλα. Για δεκαετίες το όνομα του Γόδα ήταν ξεχασμένο, τα τελευταία χρόνια κυκλοφόρησαν βιβλία και γράφτηκαν άρθρα που έκαναν γνωστή αυτήν τη συγκλονιστική ιστορία. Αποφασιστική ήταν η συμβολή του συγκρατούμενου του Γόδα, Σταμάτη Σκούρτη και του βιβλίου του με τίτλο «Ώσπου να ξημερώσει». Ο Σκούρτης σώθηκε με παρέμβαση του ΟΗΕ το 1949.

Εξίσου σημαντική υπήρξε η συμβολή δημοσιογράφων όπως του Πάνου Γεραμάνη, του Νίκου Μπογιόπουλου, του Δημήτρη Μηλάκα, του Νάσου Μπράτσου και άλλων. Στο διαδίκτυο έχει ξεκινήσει προσπάθεια να συστηθεί σύλλογος οπαδών του Ολυμπιακού με την επωνυμία «Ν. Γόδας». Το 2021 ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας έδωσε στο δημοτικό γήπεδο Χαραυγής το όνομα του Νίκου Γόδα.

Ο Γόδας δεν ήταν μεμονωμένη περίπτωση, ο Ολυμπιακός λόγω της κοινωνικής του βάσης είχε πολλά τέτοια παραδείγματα. Με αυτήν την αφορμή, ας θυμηθούμε...

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ο Ολυμπιακός στην κατοχή

Το 1942 ο Ολυμπιακός είχε ουσιαστικά διαλυθεί, οι Γερμανοί στον Πειραιά δεν επέτρεπαν ανάσα, λόγω της μεγάλης σημασίας του λιμανιού και των άλλων υποδομών, ενώ οι παίκτες αγωνίζονταν να επιβιώσουν. Μια ομάδα ποδοσφαιριστών, με τη βοήθεια των οπαδών, ξανάστησε στα πόδια του τον Σύνδεσμο. Ένα απόσπασμα από συνέντευξη που έδωσε ο Βαγγέλης Χέλμης το 1967:

«Το 1942 η γερμανική μπότα πίεζε το στήθος της φυλής μας και ο αγκυλωτός σταυρός ανέμιζε πάνω στην Ακρόπολη. Η πείνα θέριζε τα στομάχια και η σκέψη κάθε άλλο παρά στο ποδόσφαιρο ήταν. Έπρεπε όμως ο Ολυμπιακός να μην πεθάνη. Έπρεπε να ζήση και να μεγαλώσει όπως και τα άλλα παιδιά της εποχής, με τα ψίχουλα”

Ο Ολυμπιακός ανασυγκροτήθηκε και ξεκίνησε να δίνει φιλικά παιχνίδια συγκεντρώνοντας τρόφιμα για τους τραυματίες στα νοσοκομεία. Κάποιοι αγώνες δόθηκαν στο «Καραϊσκάκης» κι έδωσαν ανάσα στις γειτονιές του Πειραιά, ήταν οι πρώτες «συγκεντρώσεις». Οι περισσότεροι δίνονταν στο γήπεδο της Νήαρ Ηστ στην Καισαριανή, που ελεγχόταν από τον εφεδρικό ΕΛΑΣ Αθήνας.

Στις αρχές Δεκέμβρη 1943 διοργανώθηκε «Κύπελλο Χριστουγέννων», το οποίο κατέκτησε ο Ολυμπιακός νικώντας τον ΠΑΟ. Κορυφαίος του γηπέδου στον αγώνα αυτόν ήταν ο Νίκος Γόδας, ήδη αξιωματικός του ΕΛΑΣ Πειραιά και μέλος της ποδοσφαιρικής ομάδας της ΕΠΟΝ Πειραιά. Εκτός του Γόδα, στην ομάδα της ΕΠΟΝ συμμετείχαν οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού Α. Μουράτης, Δ. Γεωργάτος, Μ. Αποστολόπουλος, Γ. Φερέμης και άλλοι.

Η Μάχη της Ηλεκτρικής

Τις τελευταίες ημέρες της Κατοχής οι Ναζί ήθελαν να καταστρέψουν κάθε υποδομή της πρωτεύουσας (λιμάνια, ηλεκτρισμό, τηλεπικοινωνίες, δρόμους) και για λόγους εκδίκησης, αλλά προπάντων για να καλύψουν τη φυγή τους προκαλώντας χάος κι εμποδίζοντας τον ΕΛΑΣ να τους καταδιώξει.

Ιδιαίτερο ζήλο στο έργο αυτό επέδειξαν οι συνεργάτες τους των Ταγμάτων Ασφαλείας και άλλων προδοτικών οργανώσεων, στην απέλπιδα προσπάθειά τους να πείσουν τα αφεντικά τους να τους πάρουν μαζί, φοβούμενοι τη λαϊκή τιμωρία. Η πιο κρίσιμη μάχη αφορούσε το εργοστάσιο της Ηλεκτρικής στο Κερατσίνι, καθώς από αυτό εξαρτιόταν η ηλεκτροδότηση όλης της πρωτεύουσας.

Oι Γερμανοί βρέθηκαν περικυκλωμένοι από το 1ο τάγμα του ΕΛΑΣ. Μετά από μάχη πέντε ωρών θα εξοντωθούν και το εργοστάσιο θα σωθεί. Διοικητής ενός εκ των λόχων του ΕΛΑΣ, συγκεκριμένα του 5ου επίλεκτου λόχου ο Νίκος Γόδας, ενώ στη μάχη πήρε μέρος, με τον βαθμό του λοχία του εφεδρικού ΕΛΑΣ κι ο θρυλικός αρχηγός του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδας Αντρέας Μουράτης.

Αντρέας Μουράτης

Αν έπρεπε να επιλέξουμε ένα πρόσωπο που να συμπυκνώνει όλα όσα συμβολίζει διαχρονικά ο Ολυμπιακός για χιλιάδες ανθρώπους, η πλειοψηφία θα κατέληγε στο πρόσωπο αυτού του αγράμματου εργάτη, του μαχητή του ΕΛΑΣ, του υποδειγματικά τίμιου ανθρώπου, του κορυφαίου αμυντικού που έχει αναδείξει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα κατέληγε στον Ανδρέα Μουράτη.

Γεννήθηκε το 1926, γιος Μικρασιατών προσφύγων που ζούσαν σε ξύλινη καλύβα στα παλιά Λεμονάδικα του Νέου Φαλήρου. Ξεκίνησε να παίζει μπάλα στους χωματόδρομους δίπλα στο «Καραϊσκάκη» και από το 1943 αγωνιζόταν στην ομάδα της ΕΠΟΝ Πειραιά καθώς εντάχθηκε και στον εφεδρικό ΕΛΑΣ.

Παράλληλα με το ποδόσφαιρο ήταν φορτοεκφορτωτής στον ΟΛΠ. Σπάνια μιλούσε δημόσια, το 1987 έδωσε μια συνέντευξη στον αξέχαστο δημοσιογράφο (και μέγα λάτρη του Ολυμπιακού) Πάνο Γεραμάνη, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Πρώτη». Ο αγράμματος Μουράτης, που βέβαια δεν είχε διαβάσει μαρξιστικά εγχειρίδια, είπε την αλήθεια του με τον δικό του τρόπο: «Πήγα στον ΕΛΑΣ για να ζουν όλοι οι άνθρωποι ίσα!».

Στη μάχη έξω από το εργοστάσιο της Ηλεκτρικής ήταν ακροβολιστής. Έριξε βολές εναντίον γερμανικού τανκ κι ενώ οι Γερμανοί ετοιμάζονταν να ανταποδώσουν τα πυρά ο Μουράτης πήρε την ομάδα του και έφυγαν μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου, σώζοντας τους συντρόφους του γιατί οι κατακτητές έριξαν οβίδες.

Ας μείνουμε στα λόγια με τα οποία έκλεισε τη συνέντευξη στον Πάνο Γεραμάνη, λόγια που θα έπρεπε να είναι χαραγμένα σε μια μεγάλη πλάκα έξω από το «Καραϊσκάκης»: «Εγώ γεννήθηκα και θα πεθάνω σ’ αυτή τη γειτονιά. Ζω για τον Ολυμπιακό. Σε μία ακτίνα πεντακοσίων μέτρων είναι όλη μου η ζωή. Από του Κεράνη έως το Καραϊσκάκη. Ήμουν μία ζωή φτωχός, αλλά πάντα τίμιος, γεια σου φίλε…». Θα έπρεπε, δεν είναι όμως!

Μιχάλης Αναματερός

Το πανηγυρικό κλίμα που επικρατούσε στις 12 Οκτωβρίου 1944 κράτησε πολύ λίγο καθώς λίγες μέρες αργότερα ξεκίνησε ο Εμφύλιος. Η πρώτη πράξη ήταν τα Δεκεμβριανά. Στις μάχες στους δρόμους της Αθήνας, ανάμεσα σε αυτούς που έχασαν τη ζωή τους ήταν και ο Μιχάλης Αναματερός, διεθνής ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού.

Στην επίσημη ιστορία του Ολυμπιακού δεν έχει τη θέση που του πρέπει, οι αναφορές σε αυτόν είναι λιγοστές. Κι όμως, ο Αναματερός, εκτός από αγωνιστής της ελευθερίας, υπήρξε και πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής. Γεννήθηκε το 1910 στην Αθήνα, αλλά η καταγωγή του ήταν από τη Νάξο και συγκεκριμένα την Απείρανθο, το χωριό του Μανώλη Γλέζου.

Το 1935 μεταγράφηκε στον Ολυμπιακό όπου είχε 57 συμμετοχές και 24 γκολ, νούμερα σπουδαίου παίκτη, αν αναλογιστούμε την εποχή. Κατέκτησε με τον Ολυμπιακό τρία συνεχόμενα Πρωταθλήματα (1936, 1937, 1938). Η πιο μεγάλη στιγμή του ήταν το χατ-τρικ, που πέτυχε σε βάρος της ΑΕΚ, στον θρίαμβο της ομάδας με 5-1 για το Πρωτάθλημα Ελλάδος του 1939.

Έξω από τα γήπεδα ήταν ζωηρός, πνευματώδης, πεισματάρης και ανυπάκουος, ένας κλασικός «φτωχοδιάβολος», ένας «αλητάκος», σαν τον ήρωα που ενσάρκωσε ο Τσάρλι Τσάπλιν, που πάλευε για την επιβίωση συνειδητοποιώντας πως το ποδόσφαιρο είναι η διαφυγή από τη δυσκολία της ζωής, όχι η ίδια η ζωή. Πάλευε για το μεροκάματο πάντα, στο τέλος της Κατοχής είχε ανοίξει ένα καφενεδάκι κοντά στον σταθμό Πελοποννήσου.

Στην Κατοχή οργανώθηκε στο ΕΑΜ και γρήγορα πέρασε στον ΕΛΑΣ. Τον Δεκέμβριο του 1944 σκοτώθηκε σε μάχη εναντίον βρετανών στρατιωτών και ναζιστών της οργάνωσης «Χ». Ως ακριβής τόπος θανάτου του αναφέρεται η συμβολή των οδών Σατωβριάνδου και Ίωνος, στο Μεταξουργείο. Το σημείο του θανάτου του είχε επικρατήσει να λέγεται ανεπίσημα «μνήμα Αναματερού».

«Είμαστε οι απόγονοι του Γόδα του Νικόλα…»

Είναι γνωστό πως υπάρχουν δύο όψεις σε κάθε πτυχή της πραγματικότητας. Όπως υπάρχουν δύο έθνη μέσα στο ίδιο έθνος, έτσι συμβαίνει και στις αθλητικές συλλογικότητες, ιδιαίτερα σε όσες υπήρξαν αυθεντικοί εκφραστές κοινωνικών διεργασιών, γεννήθηκαν από αυτές και απέκτησαν μεγάλη λαϊκή βάση. Από τη μία είναι μια εταιρεία που εξελίσσεται και διαπλέκεται μέσα από πολλές διαδρομές με άλλες δραστηριότητες του κεφαλαίου, και προπάντων με την εξουσία.

Υπάρχει όμως και το συλλογικό, λαϊκό φαντασιακό: είναι μια ομάδα του «λαού», που εκφράζει τα «δίκια» του και νικά (πρέπει να νικά) το «άδικο» την Κυριακή στο γήπεδο. Αν αναζητήσουμε, στην περίπτωση του Ολυμπιακού, διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε αυτούς τους δύο «Ολυμπιακούς», θα επιλέξουμε το όνομα του Νίκου Γόδα και όσα αυτό συμβολίζει.

Γεννήθηκε το 1921 στο Αϊβαλί. Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή ο ίδιος και η οικογένειά του εγκαταστάθηκαν ως πρόσφυγες στην Κοκκινιά. Εργάστηκε στην ταβέρνα της οικογένειάς του, «Τα Αραπάκια». Ήταν ένα πασίγνωστο στέκι με ρεμπέτικα τραγούδια, μαρτυρίες υποστηρίζουν πως σε αυτήν ο Βασίλης Τσιτσάνης ανακάλυψε τον μεγάλο δεξιοτέχνη του μπουζουκιού Μανώλη Χιώτη. Το 1942 θα ενταχθεί στον Ολυμπιακό, ομάδα που υποστήριζε από παιδί. Όσοι τον είχαν παρακολουθήσει μιλούν για έναν χαρισματικό μεσοεπιθετικό με ηγετικά χαρακτηριστικά.

Τον είδαμε να πρωταγωνιστεί στη Μάχη της Ηλεκτρικής. Στα Δεκεμβριανά, ως επικεφαλής του 5ου επίλεκτου λόχου του ΕΛΑΣ Πειραιά, υπερασπίστηκε από τους Άγγλους και τους δοσίλογους το νεκροταφείο της Ανάστασης στην Κοκκινιά, στρατηγικό σημείο για τον έλεγχο του δυτικού Πειραιά. Ακολούθησε τον ΕΛΑΣ στην υποχώρηση, πρώτα στη Λαμία και στη συνέχεια στο όρος Βελούχι. Επέστρεψε στην Αθήνα το 1945, άρρωστος με πνευμονία.

Κρύφτηκε αλλά τον κατέδωσαν οι συνεργάτες των Γερμανών που υπηρετούσαν πια τους Άγγλους και καταδικάστηκε στη δίκη-παρωδία που έμεινε γνωστή ως «Η Δίκη του Ασύλου της Κοκκινιάς». Ήταν μία από τις πολλές σκηνοθετημένες δίκες που ακολούθησαν τη συμφωνία της Βάρκιζας. Βασικοί μάρτυρες κατηγορίας ήταν μέλη των Ταγμάτων Ασφαλείας του περιβόητου δοσίλογου Διονύση Παπαδόγγονα.

Είναι χαρακτηριστική η απάντηση του «υπολοχαγού» και αρχηγού της οργάνωσης «Χ» στον Πειραιά Βασίλη Μανωλάκου σε ερώτηση του συνηγόρου υπεράσπισης, καθηγητή του Πανεπιστημίου της Αθήνας, Κωνσταντίνου Τσουκαλά: «Μάλιστα, ήμουν στα Τάγματα του Παπαδόγγονα και δεν έχω να δώσω λόγο σε κανέναν». Τα Τάγματα του Παπαδόγγονα είχαν χαρακτηριστεί ακόμα κι από το μεταδεκεμβριανό κράτος «εγκληματική οργάνωση συνεργατών των Γερμανών» και κατά συνέπεια ο Μανωλάκος θα έπρεπε να συλληφθεί. Αντίθετα ο εισαγγελέας κ. Γεωργιλάς δήλωσε: «Ο μάρτυς έχει δίκιο. Δεν είναι έγκλημα το ότι συμμετείχε στα Τάγματα».

Στη δίκη επικρατούσε κλίμα τρομοκρατίας με αποτέλεσμα ο καθηγητής Κωνσταντίνος Τσουκαλάς να αποχωρήσει από τη δίκη στέλνοντας επιστολή προς τους άλλους συνήγορους υπεράσπισης στην οποία ανέφερε πως «επί σαρανταπενταετή σταδιοδρομίαν δεν αντίκρυσα παρόμοιαν κωμωδίαν». Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς δεν ήταν αριστερός. Ηγετικό στέλεχος του δεξιού Λαϊκού κόμματος ήταν, δεν ήταν όμως δοσίλογος. Η απόφαση ήταν ειλημμένη από άλλα κέντρα: ο Γόδας μαζί με άλλους δέκα συντρόφους του θα καταδικαστεί σε θάνατο.

Οδηγήθηκε αρχικά στις φυλακές της Αίγινας, πριν τον στείλουν στις φυλακές Αβέρωφ και από εκεί στις φυλακές θανατοποινιτών της Κέρκυρας. Έμεινε εκεί για περίπου τρία χρόνια. Βασανίστηκε αλλά δεν υπέγραψε ποτέ δήλωση. Σε ένα από τα γράμματά του, αρνούμενος να υπογράψει δήλωση μετανοίας, έγραφε στην οικογένειά του: «Θέλω να ζήσετε καλά. Πεθαίνω για την πατρίδα και τα ιδανικά μου».

Στις 19 Νοέμβρη 1948, ξημερώματα Κυριακής, ο Γόδας οδηγήθηκε στο εκτελεστικό απόσπασμα. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του συγκρατούμενού του Σταμάτη Σκούρτη, όταν ρωτήθηκε για την τελευταία του επιθυμία απάντησε: «Να μου ρίξετε και να με δολοφονήσετε με τη φανέλα του Ολυμπιακού και να μη μου δέσετε τα μάτια, για να βλέπω τα χρώματα της ομάδας μου πριν από τη χαριστική βολή». Όπως αναφέρει ο Σκούρτης τα τελευταία λόγια του ήταν «Νενικήκαμεν. Ζήτω οι ολυμπιονίκες του σοσιαλισμού. Γεια σας, συναθλητές μου».

Αντί επιλόγου: Ολυμπιακός εναντίον... Ολυμπιακού Μακρονήσου!

Από αυτήν τη συγκινητική διαδικασία τιμής της μνήμης μιας ηρωϊκής και εμβληματικής μορφής του Θρύλου, απουσιάζει ο… Ολυμπιακός! Η ομάδα, με τη φανέλα της οποίας εκτελέστηκε ο Γόδας, περιορίστηκε σε αναφορές λίγων λέξεων σε ιστορικά άρθρα, στις διαδικτυακές σελίδες της.

Θα ήταν αφέλεια να περίμενε κανείς το αντίθετο κι οι λόγοι είναι προφανείς. Το σίγουρο είναι πως δεν μπορεί να σβήσει από τη μνήμη μεγάλης μερίδας φιλάθλων του Ολυμπιακού αλλά και κάθε προοδευτικού ανθρώπου. Οι ρίζες ενός κοινωνικού φαινομένου, όπως ο Ολυμπιακός, δεν ξεριζώνονται εύκολα και μιας και πιάσαμε τα παλιά να θυμηθούμε κλείνοντας πως υπήρξε μια φορά στην ιστορία που οι – γνωστοί για το πάθος τους – οπαδοί του Ολυμπιακού πανηγύρισαν την ήττα της ομάδας τους.

Στις 26 Ιανουαρίου 1949 στο κατάμεστο γήπεδο της Λεωφόρου πραγματοποήθηκε φιλικό μεταξύ του πρωταθλητή Ολυμπιακού και της Μικτής ομάδας των εξορίστων στη Μακρόνησο. Στην ομάδα της Μακρονήσου αγωνίζονταν οι «ερυθρόλευκοι» Νίκος Πολίτης, Διονύσης Γεωργάτος, Ηλίας Μαλαμόπουλος και φυσικά ο θρυλικός Γιώργος Δαρίβας. Οι θεατές αντιμετώπισαν με συμπάθεια από την αρχή τους εξόριστους παίκτες, συμπάθεια που μεταφέρθηκε και στον αγωνιστικό χώρο.

Η Μακρόνησος, με ήρωα τον «ερυθρόλευκο» τερματοφύλακα Νίκο Πολίτη, νίκησε 2-1 και μετά τη λήξη του αγώνα οι παίκτες της γνώρισαν την αποθέωση. Ο θρίαμβος της ομάδας της Μακρονήσου και κυρίως η αποθέωσή της προκάλεσε την οργή του καθεστώτος και δόθηκε αμέσως η εντολή να διαλυθεί.

«Μουράτης, Γόδας, Δαρίβας, Αναματερός... αυτός είναι ο δικός μας Ολυμπιακός»! Τι όμορφο σύνθημα!

(Ο Σπύρος Αλεξίου είναι ιστορικός -συγγραφέας)