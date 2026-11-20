Τις δέκα νίκες έφτασε ο Ολυμπιακός στη φετινή Euroleague.

Ο Ολυμπιακός έκανε… πάρτι κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, στην οποία επιβλήθηκε με 92-76 στη SUNEL Arena, για τη 13η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» επέβαλαν από την αρχή του ματς τον ρυθμό τους, δεν άφησαν περιθώριο στη Ρεάλ Μαδρίτης να περάσει μπροστά στο σκορ και έφτασαν στις 10 νίκες στη φετινή Euroleague, ολοκληρώνοντας χωρίς απώλειες τη «διαβολοβδομάδα», μετά και την επικράτηση επί της Μακάμπι στην Κύπρο.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ανέβηκε στο 10-3 (4-2 εντός και 6-1 εκτός έδρας), ενώ οι Μαδριλένοι με δύο ήττες αυτή την εβδομάδα έπεσαν στο 7-6 (4-1 εντός και 3-5 εκτός έδρας).

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Ο Ταϊρίκ Τζόουνς με 22 πόντους (9/10 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 1/1 βολή) και 8 ριμπάουντ ήταν ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης για τον Ολυμπιακό, ενώ «μιμήθηκε» τον Σάσα Βεζένκοφ στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τρίποντο από το κέντρο του γηπέδου. Ο Εβάν Φουρνιέ είχε 17 πόντους με 3/6 τρίποντα και 5 ασίστ και ο Σάσα Βεζένκοφ 14 πόντους και 7 ριμπάουντ.

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Τα δεκάλεπτα: 19-14, 50-33, 73-52, 92-76

Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 5 (1), Ουόρντ 10 (2), Βεζένκοφ 14 (3), Παπανικολάου 2, Νετζήπογλου 2, Εντζάι 6, Τζόσεφ 3, Χολ 11, Τζόουνς 22 (1), Φουρνιέ 17 (3).

Ρεάλ Μαδρίτης (Πέδρο Μαρτίνεθ): Σμιθ 2, Λουβαρού-Καμπαρό 7 (2), Πραντίγια 6, Αμπάλντε 5 (1), Οκέκε 12 (4), Πρότσιντα 3 (1), Μαλεντόν 17 (2), Ταβάρες 2, Γιουλ 3 (1), Φελίθ 6, Τζόουνς 10, Εντιαγέ 3 (1) .