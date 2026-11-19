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Δώδεκα αγωνιστικές έχουν διεξαχθεί στην κανονική περίοδο της Euroleague και υπάρχει ήδη μια ξεκάθαρη διαπίστωση: Κάθε αγώνας είναι μια μεγάλη μάχη και η ομάδα που θέλει να εξασφαλίσει θέση στην πρώτη τετράδα και να κάνει δικό της το πλεονέκτημα έδρας, θα πρέπει να… ιδρώσει πολύ.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, με ρεκόρ 9-3 και 8-4 αντίστοιχα, το νιώθουν στο πετσί τους σε κάθε παιχνίδι, αλλά πείθουν ότι, σε βάθος χρόνου, έχουν την ποιότητα και, κυρίως, τον χαρακτήρα για να βρεθούν μεταξύ των τεσσάρων πρώτων ομάδων της βαθμολογίας.

Στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής, το Τριφύλλι δοκιμάζεται στο πάντα «καυτό» Κάουνας κόντρα στην ισόβαθμη, επικίνδυνη Ζαλγκίρις του παραλίγου Πράσινου Γιόνας Βαλαντσιούνας (Πέμπτη 19/11, 20:00), με στόχο τη νίκη που θα του επιτρέψει να αφήσει πίσω την ήττα στην Μπολόνια από την Βίρτους.

Την Παρασκευή (20/11, 21:15) στην κατάμεστη «Sunel Arena», οι Ερυθρόλευκοι υποδέχονται την Ρεάλ Μαδρίτης στο «ριπίτ» των τελικών σε Euroleague και ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ, αναζητώντας την δέκατη νίκη, μετά το απίθανο «διπλό» κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κύπρο, χάρη πρωτίστως στο MVP σόου του Σάσα Βεζένκοφ.

Η Interwetten… επιμένει ελληνικά με απόδοση 8.44*, η οποία προκύπτει από παρολί με δύο επιλογές από τις αναμετρήσεις των Αιωνίων. Από την μια, να πετύχει 12+ πόντους ο Νάιτζελ Χέις – Ντέιβις και, από την άλλη, να σημειωθούν 161 – 170 πόντοι στο Ολυμπιακός – Ρεάλ.

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