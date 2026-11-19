Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κόρη του ιδιοκτήτη των Jumbo παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ έκανε τζόκινγκ.

Ένα αυτοκίνητο χτύπησε την κόρη του ιδιοκτήτη των Jumbo, Απόστολου Βακάκη ενώ έκανε τζόκινγκ το πρωί στη Βούλα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Χριστίνα Βακάκη, μεταφέρθηκε ως πολυτραυματίας στο Ασκληπιείο Βούλας και στη στη συνέχεια στο Υγεία, όπου και νοσηλεύεται πλέον εκτός κινδύνου.

Οι Αρχές έχουν αναλάβει να διαλευκάνουν την υπόθεση του ατυχήματος. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 12 το μεσημέρι στη συμβολή της Λεωφόρου Βάρης - Κορωπίου και Καλύμνου. Η Χριστίνα Βακάλη αναμένεται να χειρουργηθεί για τα κατάγματα που φέρει.

Το δυστύχημα του γιου του ιδιοκτήτη ων Jumbo

Τον Φεβρουάριο του 2017 ο αδελφός της Χριστίνας Βακάκη, ο 24χρονος τότε Γιώργος έχασε τον έλεγχο της Porsche που οδηγούσε και καρφώθηκε με ιλιγγιώδη ταχύτητα πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος της Θήβας.

Αποτέλεσμα ήταν να σκοτωθούν ακαριαία ο οδηγός Γιώργος Βακάκης, ο συνοδηγός και παιδικός του φίλος, Ανδρέας Γεωργακόπουλος και οι δύο επιβάτες του σταθμευμένου αυτοκινήτου, η 33χρονη Αποστολία Πατμάνογλου και ο τρίχρονος γιος της Παύλος.