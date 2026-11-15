Δεν τα κατάφερε παρά τις προσπάθειες των γιατρών

Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό με το παιδί ηλικίας μόλις 18 μηνών, το οποίο φέρεται να κατάπιε ποσότητα βενζίνης στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου, καθώς άφησε την τελευταία του πνοή στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ). Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (15/11), με το παιδί να μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να το κρατήσουν στη ζωή, το μικρό παιδί κατέληξε, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του.

Το επανέφεραν οι γιατροί, αλλά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το παιδί διακομίστηκε στο ΠΑΓΝΗ, όπου κινητοποιήθηκε άμεσα το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών. Οι γιατροί προχώρησαν σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), καταφέρνοντας αρχικά να επαναφέρουν το παιδί, ενώ παρόντες βρίσκονταν και οι γονείς του.

Στη συνέχεια ακολούθησε η διασωλήνωσή του και η μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων, καθώς η κατάσταση της υγείας του παρέμενε εξαιρετικά κρίσιμη. Ωστόσο, παρά τις συνεχείς προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, το παιδί δεν κατάφερε να επιβιώσει.

Αδιευκρίνιστες οι συνθήκες της τραγωδίας

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί. Παραμένει άγνωστο πώς το παιδί ήρθε σε επαφή με τη βενζίνη και πώς συνέβη η κατάποση.