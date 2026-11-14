Το περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας στην Αιτωλοακαρνανία, ενώ το θύμα μεταφέρθηκε για νοσηλεία στο νοσοκομείο της Λευκάδας

Ένα σοβαρό περιστατικό με θύμα έναν άνδρα σημειώθηκε σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας όταν δέχθηκε επίθεση με πέτρα στο κεφάλι από άλλον άνδρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το pelop.gr, στην καταγγελία του το θύμα αναφέρει πως ο άλλος άνδρας του επιτέθηκε με πέτρα και του προκάλεσε σωματικές βλάβες αφού πριν το είχε απειλήσει με όπλο.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (13/11), ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, όπου παραμένει για νοσηλεία.

Τι έδειξε η αστυνομική έρευνα

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, στην κατοικία του κατηγορούμενου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μία καραμπίνα, ένα αεροβόλο όπλο, 14 κυνηγετικά φυσίγγια και ένα κουτί με μεταλλικά βλήματα αεροβόλου.

Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ακτίου-Βόνιτσας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του άνδρα για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.