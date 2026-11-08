Το συμβάν καταγράφηκε σε περιοχή ανάμεσα στην Τερψιθέα και την Άνω Χώρα της ορεινής Ναυπακτίας.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών μεταφέρθηκε κυνηγός ο οποίος τραυματίστηκε από όπλο σε περιοχή της ορεινής Ναυπακτίας προκαλώντας συναγερμό στις τοπικές αρχές το πρωί της Κυριακής, 8 Νοεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με το tempo24news, ο άνδρας βρισκόταν σε περιοχή ανάμεσα στην Τερψιθέα και την Άνω Χώρα της ορεινής Ναυπακτίας μαζί με ένα ακόμη άτομο. Οι δύο τους είχαν μεταβεί στην περιοχή για κυνήγι.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Ναυπάκτου, προκειμένου να διακομιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Κατά την ίδια πηγή, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του ατόμου που συνόδευε τον τραυματία.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανή εκπυρσοκρότηση όπλου, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί πώς ακριβώς συνέβη το περιστατικό.