Ο αγνοούμενος υπηρετεί ως στέλεχος του Στρατού Ξηράς και φέρεται να είχε μεταβεί στην περιοχή για κατάδυση με φιάλες. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκαν τα ίχνη του παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό ενός 26χρονου στρατιωτικού, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στη θαλάσσια περιοχή της Στέρνας, στην Περαχώρα Λουτρακίου, στον Κορινθιακό Κόλπο. Παρά την εκτεταμένη κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών και τη συμμετοχή εξειδικευμένων δυνάμεων, οι μέχρι στιγμής προσπάθειες δεν έχουν αποδώσει αποτέλεσμα, με την αγωνία για την τύχη του νεαρού άνδρα να μεγαλώνει όσο περνούν οι ώρες.

Η εξαφάνιση του 26χρονου έγινε γνωστή το απόγευμα του Σαββάτου 7 Νοεμβρίου, όταν ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές Κορίνθου, Κιάτου και Ιτέας για το περιστατικό. Αμέσως σήμανε συναγερμός και οργανώθηκε ευρεία επιχείρηση αναζήτησης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

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Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών

Στην επιχείρηση συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος, με δύο περιπολικά σκάφη να πραγματοποιούν έρευνες στη θαλάσσια περιοχή, ενώ συνδράμουν το αλιευτικό σκάφος «Άγιος Νικόλαος» και δύο ιδιώτες δύτες.

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Παράλληλα, περιπολικό όχημα ερευνά την ακτογραμμή, ενώ σημαντική είναι και η συμβολή εθελοντικών ομάδων της περιοχής. Ειδικότερα, στις προσπάθειες εντοπισμού συμμετέχουν μέλη του διασωστικού σώματος Κορινθίων «Πήγασος» και του Συλλόγου Εθελοντών Πυροπροστασίας Δασών Λουτρακίου – Περαχώρας, αξιοποιώντας και μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone).

Από αέρος επιχειρεί ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ στην περιοχή έχει μεταβεί και κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) του Λιμενικού, προκειμένου να συνδράμει στις υποβρύχιες έρευνες.

Η συμμετοχή εξειδικευμένων δυτών και η κινητοποίηση εναέριων και θαλάσσιων μέσων αποτυπώνουν την έκταση της επιχείρησης, καθώς οι αρχές προσπαθούν να ερευνήσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα της θαλάσσιας περιοχής.

Παρά τις συνεχείς προσπάθειες, ο 26χρονος δεν έχει μέχρι στιγμής εντοπιστεί. Οι έρευνες συνεχίζονται με τη συνδρομή όλων των διαθέσιμων δυνάμεων, ενώ το Λιμεναρχείο Κορίνθου έχει αναλάβει την προανάκριση για τη διερεύνηση της υπόθεσης.