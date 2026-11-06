Υπενθυμίζεται ότι 43χρονος συνελήφθη στο σπίτι του στα Πατήσια για τη διπλή δολοφονία στο Λουτράκι τον Οκτώβριο του 2020.

Δύο ακόμα δολοφονίες στην Αλβανία φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς ο 43χρονος που συνελήφθη στα Πατήσια για διπλή δολοφονία στο Λουτράκι.

Οι δύο φόνοι στην Αλβανία έγιναν πριν από το 2002 και τότε φέρεται να διέφυγε στην Ελλάδα, για να μην συλληφθεί. Ωστόσο, οι αλβανικές αρχές εξέδωσαν εναντίον του Ερυθρά Αγγελία, μέσω Interpol για απόπειρα ληστείας κατά συναυτουργία.

Υπενθυμίζεται ότι ο 43χρονος συνελήφθη στο σπίτι του στα Πατήσια για τη διπλή δολοφονία στο Λουτράκι τον Οκτώβριο του 2020. Για τη δολοφονία είχε καταδικαστεί ερήμην δις ισόβια. Κατά τη σύλληψή του οι αρχές φέρεται να εντόπισαν όπλα και μία πλήρως λειτουργική χειροβομβίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης με τους αστυνομικούς να κάνουν έφοδο στο σπίτι του και να εντοπίζουν τον 43χρονο στο κρεβάτι του, δίπλα ακριβώς είχε δύο χειροβομβίδες και ένα μαχαίρι με τα οποία προσπάθησε να απωθήσει τους αστυνομικούς, χωρίς να καταφέρει ωστόσο να αποτρέψει τη σύλληψή του.

Για τον εντοπισμό του προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, ενώ ακολούθησε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διαμέρισμα στην περιοχή των Κάτω Πατησίων.

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Στο πλαίσιο της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, πραγματοποιήθηκε αλληλογραφία, με τις αρμόδιες Αρχές Αλβανίας μέσω του Τμήματος INTERPOL, από την οποία προέκυψε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε και Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της εν λόγω χώρας για απόπειρα ένοπλης ληστείας κατά συναυτουργία.

Παράλληλα, συνελήφθη και 41χρονη αλλοδαπή, η οποία κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Το χρονικό της διπλής δολοφονίας

Στις αρχές του 2020 ο συλληφθείς φέρεται να είχε συνάψει ερωτική σχέση με μία 43χρονη από την Ουκρανία, η οποία όμως έληξε μέσα σε διάστημα λίγων μηνών. Στα τέλη Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, η 43χρονη είχε προχωρήσει την προσωπική της ζωή και είχε έρθει πιο κοντά με τον φαρμακοποιό της γειτονιάς. Τότε ο δράστης ήθελε να την πιέσει για επανασύνδεση, η γυναίκα όμως τον είχε ενημερώσει για τις αποφάσεις του.

Ο 43χρονος φέρεται πως είχε σχεδιάσει όμως να κόψει το νήμα της ζωής και της πρώην σχέσης του αλλά και του νέου της συντρόφου. Τους ακολούθησε στο εξοχικό τους, τους εντόπισε - σύμφωνα με πληροφορίες- γυμνούς στο κρεβάτι και πηγαίνει στην κουζίνα, αρπάζει ένα τσεκούρι ή έναν μπαλτά και επιστρέφει στην κρεβατοκάμαρα. Πρώτα χτυπάει στο κεφάλι τη γυναίκα δύο φορές και στη συνέχεια τον άντρα, αφήνοντας τους νεκρούς.

Στη συνέχεια, παίρνει μαζί του το όπλο του εγκλήματος, τα κινητά τηλέφωνα των δύο θυμάτων, κλειδώνει το σπίτι, βάζει λουκέτο στην εξώπορτα και επιβιβάζεται στο όχημά του και εξαφανίζεται. Λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω σε ένα απόμερο σημείο βγάζει τα ματωμένα ρούχα, πετάει τα κινητά και πυρπολεί το αυτοκίνητο.