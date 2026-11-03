Η αιματηρή συμπλοκή κατέληξε σε οικογενειακή διπλή τραγωδία μέσα σε χοιροτροφική μονάδα στις Λιβανάτες - Ο 45χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι και έσφαξε τα δύο του ανίψια.

Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία των Λιβανάτων από τη διπλή δολοφονία που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης σε χοιροτροφική μονάδα της περιοχής. Δύο νεαρά αδέλφια, υπήκοοι Ινδίας, ηλικίας 23 και 26 ετών, έπεσαν νεκρά από τα χτυπήματα με μαχαίρι που τους κατάφερε ο 45χρονος θείος τους. Σύμφωνα με το LamiaReport, ο 45χρονος ήταν εκείνος που είχε φροντίσει ώστε τα δύο ανίψια του να έρθουν στην Ελλάδα για να εργαστούν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmlm29p2kijd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Διπλή δολοφονία στις Λιβανάτες: Ο θείος έσφαξε με μαχαίρι τα δύο ανίψια του – Το θρίλερ με το σιλό και όσα είπε στους αστυνομικούς

Όλα συνέβησαν περίπου στις 11 το πρωί, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ξέσπασε έντονος καβγάς ανάμεσα στους τρεις άνδρες. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 45χρονος χρησιμοποίησε μαχαίρι εναντίον των δύο νεαρών, καταφέροντάς τους πολλαπλά και βαριά τραύματα. Η επίθεση είχε τραγική κατάληξη. Ο ένας από τους δύο αδελφούς έχασε τη ζωή του επιτόπου, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmlmrh9wqddl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του. Αμέσως μετά την αιματηρή συμπλοκή, ο 45χρονος ανέβηκε σε ένα από τα ψηλά σιλό ζωοτροφών της μονάδας και απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή του, πέφτοντας στο κενό. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης κινητοποιήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο κλήθηκε και πλήρωμα της 7ης ΕΜΑΚ, χωρίς τελικά να χρειαστεί να επέμβει. Καθοριστική ήταν η παρέμβαση ειδικού διαπραγματευτή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας. Μετά από διαπραγμάτευση, κατάφερε να πείσει τον 45χρονο να κατέβει με ασφάλεια από το σιλό και να παραδοθεί στις Αρχές. Στο σημείο είχαν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις από διάφορες περιοχές της Φθιώτιδας, με επικεφαλής τον αστυνομικό διευθυντή Ανδρέα Κυρίτση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmljiigyiyqh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ένας νεκρός στο χοιροστάσιο, ο δεύτερος υπέκυψε στο Κέντρο Υγείας

Κατά την παράδοσή του διαπιστώθηκε ότι και ο 45χρονος έφερε τραύματα από μαχαίρι, πιθανότατα από την πάλη που είχε προηγηθεί με τα δύο ανίψια του. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης για την παροχή των πρώτων βοηθειών, υπό αστυνομική φρούρηση. Την ίδια ώρα, οι διασώστες και οι γιατροί έδιναν μάχη για να κρατήσουν στη ζωή τον δεύτερο νεαρό. Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης, ωστόσο τα τραύματά του αποδείχθηκαν μοιραία.

«Δεν μου φέρονταν καλά»

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο 45χρονος που νοσηλεύεεται φρουρούμενος είπε στους αστυνομικούς ότι τα δύο ανίψια του δεν του φέρονταν καλά και αυτός ήταν ο λόγος που τους σκότωσε.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας. Οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις από εργαζόμενους και υπευθύνους της επιχείρησης, προκειμένου να συγκεντρώσουν όλα τα στοιχεία που θα βοηθήσουν στην ανασύνθεση των γεγονότων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmljzew5sfll?integrationId=40599y14juihe6ly}