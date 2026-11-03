Ο Ινδός, εργάτης στις Λιβανάτες στη Φθιώτιδα, φέρεται να σκότωσε με μαχαίρι δύο ομοεθνείς του, οι οποίοι σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ ήταν ανιψιοί του.

Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία των Λιβανατών στη Φθιώτιδα, για το διπλό φονικό σε χοιροστάσιο της περιοχής το πρωί της Τρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport θύματα είναι δύο αδέρφια υπήκοοι Ινδίας ηλικίας 23 και 26 ετών και δράστης ένας 45χρονος ομεοθνής τους, ο οποίος μάλιστα είναι θείος τους και είναι ο ίδιος που φρόντισε ώστε τα αδέρφια να έρθουν στην Ελλάδα για δουλειά.

Η αιματηρή συμπλοκή ξέσπασε γύρω στις 11:00 το πρωί εντός των εγκαταστάσεων του χοιροστασίου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Ο 45χρονος χρησιμοποίησε μαχαίρι εναντίον των δύο νεαρών, καταφέρνοντάς τους πολλαπλά και βαριά χτυπήματα

Αμέσως μετά την πράξη του, ο δράστης ανέβηκε σε ένα από τα ψηλά σιλό ζωοτροφών της μονάδας και, ευρισκόμενος σε κατάσταση αμόκ, απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή του πέφτοντας στο κενό.

Παραδόθηκε στις αρχές

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από ολόκληρη τη Φθιώτιδα. Χρειάστηκε η άμεση παρέμβαση ειδικού διαπραγματευτή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων (ΥΔΕΕ) Λαμίας, ο οποίος κατάφερε να μεταπείσει τον 45χρονο και να τον πείσει να κατέβει με ασφάλεια στο έδαφος και να παραδοθεί.

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Όπως διαπιστώθηκε κατά την παράδοσή του, ο 45χρονος έφερε και ο ίδιος τραύματα από μαχαίρι, πιθανότατα από την πάλη που προηγήθηκε με τα δύο αδέλφια.

Ο ένας από τους δύο ανιψιούς άφησε την τελευταία του πνοή επί τόπου στον χώρο του χοιροστασίου, στις Λιβανάτες. Ο δεύτερος νεαρός διακομίστηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης, όπου δυστυχώς, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του.

Συχνές εντάσεις

Αν και τα ακριβή αίτια που όπλισαν το χέρι του δράστη παραμένουν ακόμα άγνωστα, οι πρώτες πληροφορίες ρίχνουν φως στο παρασκήνιο της συμβίωσης των τριών ανδρών. Θύτης και θύματα, σύμφωνα με το lamianow, μοιράζονταν το ίδιο δωμάτιο, το οποίο τους είχε παραχωρήσει ο ιδιοκτήτης της μονάδας για τη διαμονή τους.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι οι εντάσεις, οι άγριοι καυγάδες και οι φασαρίες μεταξύ τους αποτελούσαν συχνό φαινόμενο το τελευταίο διάστημα, γεγονός που υποδεικνύει ότι η κατάσταση ανάμεσά τους ήταν μια «πυριτιδαποθήκη» έτοιμη να εκραγεί.