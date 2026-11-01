Το αυτοκίνητο του 27χρονου, που διαπιστώθηκε αργότερα πως ήταν μεθυσμένος, προσέκρουσε σε κράσπεδο σε δρόμο της Παλλήνης.

Χειροπέδες σε έναν 27χρονο που κινούταν ιλιγγιώδη ταχύτητα στη Λεωφόρο Μαραθώνος πέρασαν αστυνομικοί της Τροχαίας τα ξημερώματα της Κυριακής (1/11) στην περιοχή της Παλλήνης.

Ο 27χρονος εντοπίστηκε μέσω radar να κινείται με ταχύτητα 150 χλμ./ώρα, ενώ το επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι τα 90 χλμ./ώρα. Μάλιστα, ο νεαρός, όταν οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει, ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να διαφύγει.

Κατά την καταδίωξη, ο 27χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματος του, αφού συγκρούστηκε με άλλο ΙΧ προκαλώντας υλικές ζημιές. Στη συνέχεια, ακινητοποιήθηκε σε δρόμο της Παλλήνης, όπου προσέκρουσε σε κράσπεδο. Από τον έλεγχο των αρχών διαπιστώθηκε πως ο 27χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο νεαρός οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.