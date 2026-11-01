Το ποσοστό αποδοχής του Ντόναλντ Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της ερχόμενης Τρίτης (3/11) διαμορφώνεται στο 40%.

Προβάδισμα επτά μονάδων υπέρ των Δημοκρατικών και έναντι των Ρεπουμπλικανών δείχνει η πρόσφατη δημοσκόπηση του NBC News, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Πιο συγκεκριμένα το 52% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων στις ΗΠΑ δηλώνει ότι θα προτιμούσε το Κογκρέσο να είναι υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών, έναντι 45% που προτιμά να διατηρήσουν την πλειοψηφία οι Ρεπουμπλικανοί. Τα ευρήματά του NBC επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ μεταξύ των ψηφοφόρων παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, με το ποσοστό αποδοχής του να διαμορφώνεται στο 40% μεταξύ των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων στη δημοσκόπηση του NBC και στο 34% στο σύνολο του πληθυσμού.

Στην ίδια έρευνα που καταγράφηκε το απόγευμα της Κυριακής (1/11), η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θέλουν ριζικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ κυβερνά τη χώρα, ενώ σχεδόν οι μισοί κατατάσσουν το κόστος ζωής μεταξύ σημαντικότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ. Παράλληλα, το 51% δηλώνει δυσαρεστημένο από την προσωπική του οικονομική κατάσταση.

Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Οι παράγοντες που θα καθορίσουν την επόμενη ημέρα στην Ουάσιγκτον

Οι οικονομικές πιέσεις, η ακρίβεια, η ενεργειακή κρίση, ο πόλεμος με το Ιράν, η μεταναστευτική πολιτική και η ραγδαία ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης διαμορφώνουν το πολιτικό σκηνικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, δύο ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Η αναμέτρηση δεν αφορά μόνο την ανανέωση των εδρών στο Κογκρέσο, αλλά και τη δυνατότητα του Ντόναλντ Τραμπ να συνεχίσει να εφαρμόζει την πολιτική του κατά τα δύο τελευταία χρόνια της προεδρικής του θητείας, χωρίς να βρεθεί αντιμέτωπος με έναν ισχυρότερο κοινοβουλευτικό έλεγχο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Όπως επισημαίνει το cbsnews, οι Αμερικανοί ψηφοφόροι καλούνται να αποφασίσουν για το σύνολο των 435 εδρών της Βουλής των Αντιπροσώπων, 35 από τις 100 έδρες της Γερουσίας, καθώς και για 36 θέσεις κυβερνητών, μαζί με μια σειρά τοπικών και πολιτειακών αξιωμάτων. Οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούν οριακές πλειοψηφίες και στα δύο νομοθετικά σώματα, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική κάθε μεταβολή στον εκλογικό συσχετισμό.

Οι Δημοκρατικοί χρειάζονται καθαρή αύξηση τεσσάρων εδρών τόσο στη Βουλή όσο και στη Γερουσία, προκειμένου να ανατρέψουν τις σημερινές ισορροπίες, με τους Ρεπουμπλικανούς να διαθέτουν πλειοψηφία 218-214 στη Βουλή και 53-47 στη Γερουσία. Ειδικά για τη Γερουσία, η εκλογική μάχη θεωρείται ιδιαίτερα ανταγωνιστική, καθώς αρκετές αναμετρήσεις σε πολιτείες που παραδοσιακά στηρίζουν τους Ρεπουμπλικανούς έχουν αποκτήσει αυξημένο ενδιαφέρον.

Η ψήφος ως αποτίμηση της δεύτερης θητείας Τραμπ

Οι ενδιάμεσες εκλογές αποτελούν παραδοσιακά μια κρίσιμη δοκιμασία για τον εκάστοτε πρόεδρο των ΗΠΑ, καθώς οι ψηφοφόροι αξιολογούν την πορεία της κυβέρνησης περίπου στα μισά της τετραετούς θητείας. Στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, η πολιτική παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς η δημοτικότητά του, οι επιλογές της κυβέρνησής του και οι συνέπειες της πολιτικής του αποτελούν βασικά σημεία της προεκλογικής αντιπαράθεσης.

Όπως επισημαίνει το CBS News, οι ενδιάμεσες εκλογές αντιμετωπίζονται ιστορικά ως ένα είδος δημοψηφίσματος για τις επιδόσεις του προέδρου. Η πολιτική αναλύτρια Σούζαν Γκλάσερ υπογραμμίζει ότι η δημοτικότητα του Τραμπ βρίσκεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, ενώ σημαντικό μέρος της δυσαρέσκειας συνδέεται με την καθημερινή οικονομική πραγματικότητα των Αμερικανών.

Η τιμή της βενζίνης, το κόστος των τροφίμων και οι γενικότερες δαπάνες των νοικοκυριών αποτελούν ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την εκλογική συμπεριφορά. Παράλληλα, η πολεμική σύγκρουση με το Ιράν και οι επιπτώσεις της στην ενέργεια και στην οικονομία προσθέτουν μια ακόμη διάσταση στην αξιολόγηση της κυβερνητικής πολιτικής.

Σύμφωνα με τον Άντονι Σαλβάντο, δημοσκόπο του CBS News, η μετατόπιση των εκλογικών δεδομένων προς τους Δημοκρατικούς δεν είναι ιστορικά ασυνήθιστη, καθώς το κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία συχνά καταγράφει απώλειες στις ενδιάμεσες εκλογές. Όπως σημειώνει, η δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων δεν περιορίζεται σε ένα ζήτημα, αλλά συνδέεται με ένα σύνολο παραγόντων, από τον πόλεμο και την ακρίβεια έως τις καταγγελίες για διαφθορά.

Ακρίβεια, ενέργεια και Ιράν στο επίκεντρο της εκλογικής αναμέτρησης

Το κόστος διαβίωσης αναδεικνύεται σε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που θα καθορίσουν την ψήφο. Σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos, το 47% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων αναφέρει ότι το κόστος ζωής αποτελεί το σημαντικότερο ζήτημα για την εκλογική του επιλογή. Παράλληλα, έρευνα του Pew Research Center καταγράφει ότι το 29% επιθυμεί οι υποψήφιοι να επικεντρωθούν αποκλειστικά σε οικονομικά θέματα.

Η εικόνα παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς οι θετικοί μακροοικονομικοί δείκτες δεν μεταφράζονται απαραίτητα σε αντίστοιχη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Η αμερικανική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 2,2% το δεύτερο τρίμηνο του 2026, ενώ η καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 3,8%. Ωστόσο, το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα παρέμεινε στάσιμο κατά το τρίτο τρίμηνο, ενώ το ποσοστό προσωπικής αποταμίευσης υποχώρησε στο 4,1%, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2022.

Την ίδια στιγμή, η αγορά εργασίας εμφανίζει ενδείξεις επιβράδυνσης. Τον Σεπτέμβριο δημιουργήθηκαν μόλις 29.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ η ανεργία αυξήθηκε στο 4,2%.

Η ενεργειακή διάσταση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η πολεμική σύγκρουση με το Ιράν επηρεάζει τις διεθνείς αγορές και εντείνει τις ανησυχίες για το κόστος της ενέργειας. Έτσι, η εξωτερική πολιτική συνδέεται άμεσα με την εσωτερική οικονομική κατάσταση, μετατρέποντας τις γεωπολιτικές εξελίξεις σε παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει την ψήφο.

Ο Τραμπ επιστρέφει στην προεκλογική μάχη σε Αϊόβα και Κάνσας

Στην τελική ευθεία της προεκλογικής περιόδου, ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί συγκεντρώσεις στην Αϊόβα και στο Κάνσας, δύο πολιτείες με παραδοσιακά ισχυρή παρουσία των Ρεπουμπλικανών, όπου ωστόσο οι εκλογικές αναμετρήσεις για τη Γερουσία παρουσιάζουν αυξημένο ανταγωνισμό.

Η επιλογή των συγκεκριμένων πολιτειών αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα επιδιώκει να διατηρήσει τις έδρες του στη Γερουσία. Ο Τραμπ είχε επικρατήσει με άνεση στην Αϊόβα το 2024, ωστόσο οι τελευταίες δημοσκοπήσεις καταγράφουν αμφίρροπες αναμετρήσεις, ενώ η δημοτικότητά του μεταξύ των κατοίκων αγροτικών περιοχών υποχώρησε στο 45% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

Αντίστοιχα, το Κάνσας, μια πολιτεία που έχει να εκλέξει Δημοκρατικό γερουσιαστή από το 1932, εμφανίζει απροσδόκητα ανταγωνιστική αναμέτρηση. Η παρουσία του προέδρου στην περιοχή εντάσσεται στην προσπάθεια των Ρεπουμπλικανών να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Η κινητοποίηση των δύο κομμάτων αποτυπώνεται και στη συμμετοχή στην πρόωρη ψηφοφορία. Περισσότεροι από 52 εκατομμύρια Αμερικανοί είχαν ήδη ψηφίσει διά ζώσης ή μέσω επιστολικής ψήφου, αριθμός που αποτελεί νέο ρεκόρ για ενδιάμεσες εκλογές και ξεπερνά τα περίπου 46 εκατομμύρια που είχαν ψηφίσει πριν από την ημέρα των εκλογών το 2022.

Το σχέδιο του Λευκού Οίκου για την επόμενη ημέρα μιας πιθανής ήττας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες του Reuters σχετικά με τις προετοιμασίες του Λευκού Οίκου για το ενδεχόμενο να περάσει ο έλεγχος του Κογκρέσου στους Δημοκρατικούς.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η κυβέρνηση Τραμπ επεξεργάζεται εδώ και μήνες εναλλακτικά σχέδια για τη συνέχιση της πολιτικής της μέσω εκτελεστικών αρμοδιοτήτων, ακόμη και χωρίς την υποστήριξη του Κογκρέσου. Στις σχετικές προετοιμασίες συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ και ο διευθυντής του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού Ράσελ Βόουτ, σε συνεργασία με το γραφείο νομικών συμβούλων της προεδρίας.

Οι σχεδιαζόμενες κινήσεις αφορούν τομείς όπως η μεταναστευτική πολιτική, οι δασμοί, το κόστος στέγασης και οι ομοσπονδιακές δαπάνες. Παράλληλα, εξετάζονται οι δυνατότητες αξιοποίησης ήδη εγκεκριμένων κονδυλίων, αλλά και αλλαγών στους κανόνες κατανομής ομοσπονδιακών επιχορηγήσεων.

Στο τραπέζι βρίσκονται επίσης νέοι δασμοί σε εισαγόμενα κρίσιμα ορυκτά και ανεμογεννήτριες, καθώς και αυστηρότεροι κανόνες για τις βίζες διεθνών φοιτητών και προσωρινών εργαζομένων από το εξωτερικό.

Η στρατηγική αυτή αποτυπώνει ένα βασικό θεσμικό δεδομένο: ακόμη και αν οι Δημοκρατικοί αποκτήσουν τον έλεγχο ενός ή και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, ο πρόεδρος διατηρεί σημαντικές εκτελεστικές εξουσίες, ιδίως στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής, του εμπορίου και της λειτουργίας της ομοσπονδιακής διοίκησης.

Ωστόσο, μια Δημοκρατική πλειοψηφία θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρά εμπόδια στην κυβερνητική ατζέντα. Ο έλεγχος της Γερουσίας θα έδινε στους Δημοκρατικούς τη δυνατότητα να μπλοκάρουν διορισμούς δικαστών και ανώτερων κυβερνητικών αξιωματούχων, ενώ ο έλεγχος της Βουλής θα τους επέτρεπε να οργανώσουν εκτεταμένες κοινοβουλευτικές έρευνες.

Στο επίκεντρο πιθανών ερευνών θα μπορούσαν να βρεθούν ζητήματα που αφορούν την άσκηση της προεδρικής εξουσίας, ενδεχόμενη εξυπηρέτηση προσωπικών συμφερόντων και σχέσεων με πολιτικούς συμμάχους ή δωρητές. Οι Δημοκρατικοί έχουν ήδη συζητήσει τη χρήση ακροάσεων, κλητεύσεων και αιτημάτων για την προσκόμιση εγγράφων.

Από την πλευρά τους, νομικοί σύμβουλοι του Λευκού Οίκου προετοιμάζουν τους αξιωματούχους για τη διαχείριση ενδεχόμενων κοινοβουλευτικών ερευνών, ενώ εξετάζονται και οι δυνατότητες επίκλησης του εκτελεστικού απορρήτου για την προστασία επικοινωνιών με ιδιώτες συμβούλους.

Τι θα αλλάξει με μια Δημοκρατική πλειοψηφία

Ένα από τα σημαντικότερα πεδία αντιπαράθεσης μετά τις εκλογές αναμένεται να είναι η εμπορική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ και ειδικότερα η επιβολή δασμών στις εισαγωγές.

Σύμφωνα με το Reuters, μια ενδεχόμενη επικράτηση των Δημοκρατικών σε ένα ή και στα δύο σώματα του Κογκρέσου θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική αλλαγή του τρόπου με τον οποίο συζητείται η εμπορική πολιτική των ΗΠΑ. Ωστόσο, δεν αναμένεται να οδηγήσει αυτομάτως στην κατάργηση των δασμών.

Οι Δημοκρατικοί έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να προωθήσουν νομοθετικές πρωτοβουλίες για την ακύρωση μέρους των δασμολογικών μέτρων του Τραμπ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η πρωτοβουλία του επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, με τίτλο «End Trump's Tariff Tax Act».

Η πρόταση προβλέπει, μεταξύ άλλων, την κατάργηση των νομικών διατάξεων που χρησιμοποιήθηκαν για την επιβολή τιμωρητικών δασμών σε καναδικά προϊόντα, καθώς και εκείνων που αποτέλεσαν τη βάση για τους προσωρινούς παγκόσμιους δασμούς ύψους 10%. Περιλαμβάνει επίσης πρόβλεψη για επιστροφή των δασμών που έχουν ήδη εισπραχθεί βάσει των συγκεκριμένων νομοθετικών διατάξεων.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Ρον Γουάιντεν έχει υποστηρίξει ότι η κατάργηση των δασμών στον Καναδά αποτελεί βασική προτεραιότητα, επισημαίνοντας τις επιπτώσεις τους στις επιχειρήσεις και στις κοινότητες και στις δύο πλευρές των συνόρων.

Ωστόσο, ακόμη και αν οι Δημοκρατικοί αποκτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, η δυνατότητά τους να επιβάλουν μια συνολική αλλαγή στην εμπορική πολιτική θα είναι περιορισμένη. Ο πρόεδρος διατηρεί το δικαίωμα άσκησης βέτο, ενώ η ανατροπή του απαιτεί πλειοψηφία δύο τρίτων και στα δύο νομοθετικά σώματα.

Αυτό σημαίνει ότι οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε συμβολικές ψηφοφορίες, να αναδείξουν τις οικονομικές επιπτώσεις των δασμών και να εντείνουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, χωρίς απαραίτητα να εξασφαλίσουν την άμεση κατάργησή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένονται ακροάσεις και έρευνες για τον τρόπο με τον οποίο χορηγούνται εξαιρέσεις από τους δασμούς σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις, τις επιπτώσεις των μέτρων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και τη διαχείριση των επενδυτικών κεφαλαίων που έχουν υποσχεθεί εμπορικοί εταίροι, όπως η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα.

Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ δεν φαίνεται διατεθειμένη να εγκαταλείψει τη δασμολογική της στρατηγική. Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου υποστήριξε ότι ο πρόεδρος θα συνεχίσει να προωθεί την πολιτική «Πρώτα η Αμερική», επικαλούμενος τις εμπορικές συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί και τις επενδύσεις στη μεταποίηση.

Οι εξελίξεις αυτές ενδέχεται να επηρεάσουν όχι μόνο την οικονομική πολιτική των επόμενων δύο ετών, αλλά και την προεκλογική συζήτηση ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028.

Η τεχνητή νοημοσύνη και τα κέντρα δεδομένων μπαίνουν στην εκλογική ατζέντα

Ένα από τα λιγότερο παραδοσιακά, αλλά ολοένα σημαντικότερα ζητήματα της φετινής εκλογικής αναμέτρησης είναι η ραγδαία ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων που υποστηρίζουν την τεχνητή νοημοσύνη.

Η επέκταση των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων προκαλεί αντιδράσεις σε πολλές περιοχές των ΗΠΑ, καθώς οι τοπικές κοινωνίες εκφράζουν ανησυχίες για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και νερού, την περιβαλλοντική επιβάρυνση και τις πιθανές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.

Στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, ψηφοφόροι σε δέκα πολιτείες θα κληθούν να αποφασίσουν για την επιβολή περιορισμών στην κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της μη κομματικής ερευνητικής οργάνωσης Ballotpedia, σε 38 τοπικές περιοχές των ΗΠΑ θα τεθούν σε ψηφοφορία τουλάχιστον 41 προτάσεις που προβλέπουν αναβολή, απαγόρευση ή πρόσθετους όρους για την κατασκευή τέτοιων εγκαταστάσεων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το Οχάιο, μία από τις πολιτείες με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση κέντρων δεδομένων. Περισσότερες από δώδεκα τοπικές δικαιοδοσίες της πολιτείας θα ψηφίσουν επί 21 διαφορετικών προτάσεων.

Το ζήτημα αποκτά ξεχωριστή πολιτική διάσταση, καθώς οι αντιδράσεις δεν περιορίζονται σε συγκεκριμένο ιδεολογικό ή κομματικό χώρο. Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι εμφανίζονται να συμμερίζονται τις ανησυχίες των κατοίκων, όταν η κατασκευή τέτοιων εγκαταστάσεων θεωρείται ότι απειλεί την ποιότητα ζωής στις τοπικές κοινότητες.

Η Τζέσικα Μπέικερ, μέλος της ομάδας υπεράσπισης Conserve Ohio, επισημαίνει ότι οι ανάγκες των κέντρων δεδομένων σε ηλεκτρική ενέργεια και νερό αποτελούν κοινή πηγή ανησυχίας για πολίτες με διαφορετικές πολιτικές πεποιθήσεις. Ακόμη και όταν οι εταιρείες σχεδιάζουν να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες μέσω δικών τους μονάδων φυσικού αερίου ή πυρηνικών αντιδραστήρων, αρκετοί κάτοικοι εξακολουθούν να αντιδρούν στην εγκατάσταση τέτοιων υποδομών κοντά στις κατοικίες τους.

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις αποτελούν επίσης βασικό σημείο προβληματισμού. Τα κέντρα δεδομένων καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας και χρησιμοποιούν εφεδρικές γεννήτριες φυσικού αερίου κατά τις περιόδους αυξημένης ζήτησης. Παράλληλα, οι κάτοικοι εκφράζουν ανησυχίες για την ατμοσφαιρική ρύπανση, τον θόρυβο, τη φωτορύπανση, την αύξηση της τοπικής θερμοκρασίας και τη χρήση των λεγόμενων «παντοτινών χημικών» PFAS σε συστήματα ψύξης.

Μελέτη υπό την καθοδήγηση ερευνητών του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Ρίβερσαϊντ εκτιμά ότι οι εκπομπές που συνδέονται με τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις θα μπορούσαν να προκαλούν σχεδόν 1.300 θανάτους ετησίως έως το 2030, ενώ το σχετικό κόστος για τη δημόσια υγεία ενδέχεται να ξεπεράσει τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως το 2028.

Η Άλισον Στιλ, εκτελεστική διευθύντρια του Environmental Health Project, προειδοποιεί ότι τα επιστημονικά δεδομένα για τις επιπτώσεις των κέντρων δεδομένων στην υγεία βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, επισημαίνοντας ότι ενδέχεται να έχουν ήδη ληφθεί σημαντικές αποφάσεις για την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων πριν υπάρξει πλήρης εικόνα των συνεπειών τους.

Από την πλευρά των επιχειρήσεων, οι περιορισμοί σε πολιτειακό και τοπικό επίπεδο ενδέχεται να οδηγήσουν σε μεταφορά των επενδύσεων σε άλλες περιοχές, αντί για συνολική ακύρωση των σχεδίων. Παράλληλα, ο κλάδος αντιμετωπίζει ήδη καθυστερήσεις στη σύνδεση με τα ηλεκτρικά δίκτυα και αυξανόμενο κόστος κατασκευής.

Η συζήτηση για τα κέντρα δεδομένων αναδεικνύει, επομένως, μια νέα διάσταση της αμερικανικής πολιτικής αντιπαράθεσης: την ισορροπία ανάμεσα στην τεχνολογική ανάπτυξη, τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και την προστασία των τοπικών κοινωνιών.

Πώς θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα – Ο ρόλος των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης

Ιδιαίτερη σημασία θα έχει και ο τρόπος με τον οποίο τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης θα μεταδώσουν τα αποτελέσματα της εκλογικής αναμέτρησης, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις για τους νικητές αναμένεται να γίνουν αρκετές ώρες πριν ολοκληρωθεί η καταμέτρηση όλων των ψήφων.

Σύμφωνα με το Reuters, τα περισσότερα τηλεοπτικά δίκτυα και ψηφιακά μέσα ενημέρωσης βασίζονται σε δύο βασικούς παρόχους εκλογικών δεδομένων: το Associated Press (AP) και την εταιρεία Decision Desk HQ (DDHQ).

Το Associated Press, το οποίο καταμετρά ψήφους στις αμερικανικές εκλογές από το 1848, σχεδιάζει να αναπτύξει περισσότερους από 4.000 δημοσιογράφους σε εκλογικά κέντρα και τοπικές υπηρεσίες καταμέτρησης σε ολόκληρη τη χώρα. Τα στοιχεία που θα συγκεντρώνονται θα αξιοποιούνται από τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα, μεταξύ των οποίων τα ABC, CBS, Fox, CNN και NBC.

Η διαδικασία δεν βασίζεται αποκλειστικά στην καταμέτρηση των ψήφων, αλλά περιλαμβάνει εκτιμήσεις για τον αριθμό των ψηφοδελτίων που απομένουν, ιστορικά δεδομένα προηγούμενων εκλογών και στοιχεία από την πρόωρη ψηφοφορία. Το AP ανακοινώνει νικητή μόνο όταν εκτιμά ότι ο υποψήφιος που προηγείται έχει εξασφαλίσει διαφορά την οποία ο αντίπαλός του δεν μπορεί πλέον να καλύψει.

Αντίστοιχα, η Decision Desk HQ συγκεντρώνει στοιχεία από επίσημες κρατικές πηγές, χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένα συστήματα, δημοσιογράφους και στατιστικά μοντέλα. Σύμφωνα με την εταιρεία, περίπου το 80% των ψήφων που επεξεργάζεται προέρχεται από επίσημες εκλογικές ιστοσελίδες ή από τη συστηματική παρακολούθησή τους.

Οι τελικές προβλέψεις της DDHQ απαιτούν ομόφωνη συμφωνία της ομάδας της και έγκριση από τον επικεφαλής επιστήμης δεδομένων, Σκοτ Τράντερ.

Τα μέσα ενημέρωσης ακολουθούν διαφορετικές πρακτικές. Το Fox News θα πραγματοποιήσει δικές του εκτιμήσεις για τις πολιτειακές αναμετρήσεις και τον έλεγχο του Κογκρέσου, αξιοποιώντας τα στοιχεία του AP και τη δική του ανάλυση. Το MS NOW θα βασιστεί στις ανακοινώσεις του AP, ενώ οι New York Times θα χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα του πρακτορείου στις περισσότερες περιπτώσεις, διατηρώντας παράλληλα ανεξάρτητη αξιολόγηση για τις πιο ανταγωνιστικές αναμετρήσεις.

Το Bloomberg δεν πραγματοποιεί δικές του ανακοινώσεις νικητών, ενώ και το Reuters θα μεταδίδει τις εκτιμήσεις άλλων ειδησεογραφικών οργανισμών.

Η διαδικασία, ωστόσο, δεν είναι αλάνθαστη. Στο παρελθόν τόσο το AP όσο και η DDHQ έχουν αναγκαστεί να ανακαλέσουν αρχικές εκτιμήσεις, όταν η εξέλιξη της καταμέτρησης ανέτρεψε τα δεδομένα. Το γεγονός αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια εκλογική αναμέτρηση όπου οι διαφορές σε αρκετές πολιτείες αναμένεται να είναι μικρές.

Η επόμενη ημέρα στην Ουάσιγκτον

Το αποτέλεσμα της 3ης Νοεμβρίου θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το πολιτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο θα κινηθεί η κυβέρνηση Τραμπ έως το τέλος της θητείας της. Μια αλλαγή συσχετισμών στο Κογκρέσο θα μπορούσε να περιορίσει τη δυνατότητα προώθησης νομοθετικών πρωτοβουλιών, να ενισχύσει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και να ανοίξει τον δρόμο για έρευνες σχετικά με τις κυβερνητικές αποφάσεις.

Ωστόσο, ακόμη και μια ενδεχόμενη επικράτηση των Δημοκρατικών δεν θα συνεπαγόταν αυτομάτως ανατροπή της πολιτικής του Λευκού Οίκου. Οι συνταγματικές αρμοδιότητες του προέδρου, το δικαίωμα άσκησης βέτο και η δυνατότητα έκδοσης εκτελεστικών πράξεων αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που θα εξακολουθήσουν να διαμορφώνουν τις ισορροπίες εξουσίας.

Παράλληλα, ζητήματα όπως οι δασμοί, η ενεργειακή πολιτική, η μεταναστευτική διαχείριση και η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να παραμείνουν στην πρώτη γραμμή της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Πέρα από τις κομματικές ισορροπίες, οι κάλπες θα αποτελέσουν και μια ευρύτερη αποτύπωση των προτεραιοτήτων της αμερικανικής κοινωνίας. Η οικονομική ασφάλεια των νοικοκυριών, οι διεθνείς συγκρούσεις, το κόστος της ενέργειας και οι επιπτώσεις της τεχνολογικής ανάπτυξης συνθέτουν ένα σύνθετο εκλογικό περιβάλλον, στο οποίο η εσωτερική και η εξωτερική πολιτική συνδέονται περισσότερο από ποτέ.

Το αποτέλεσμα δεν θα καθορίσει μόνο τη σύνθεση του επόμενου Κογκρέσου, αλλά και το εύρος των πολιτικών και θεσμικών δυνατοτήτων του Ντόναλντ Τραμπ για το υπόλοιπο της προεδρικής του θητείας, διαμορφώνοντας παράλληλα το έδαφος για την πολιτική αντιπαράθεση που θα οδηγήσει στις εκλογές του 2028.