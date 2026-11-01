Οι δράστες παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και επικαλούμενοι διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος στο σπίτι της ηλικιωμένης σε χωριό στην Άρτα της απέσπασαν 40.000 ευρώ.

Θύμα επιτήδειων έπεσε μία 87χρονη στην Άρτα όταν άγνωστοι παριστάνοντας τους υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ της απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα αξίας 40.000 ευρώ.

Όπως μεταδίδει το epiruspost, οι δράστες που αναζητούνται από την ΕΛΑΣ, είπαν στην ηλικιωμένη ότι υπήρχε κίνδυνος να προκληθεί ζημιά και να καούν τα χρήματα και τα κοσμήματα από τη δήθεν διαρροή ρεύματος. Η ίδια όντας σε πανικό αποφάσισε να ακολουθήσει τις οδηγίες των απατεώνων τοποθετώντας τα χρήματα και τα χρυσαφικά σε μία πλαστική σακούλα έξω από το σπίτι της.

Εκεί, βρισκόταν συνεργός των «μαϊμού» υπαλλήλων της ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος παρέλαβε τη σακούλα και εξαφανίστηκε. Όταν η ηλικιωμένη αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης, ενημέρωσε την Αστυνομία, όμως οι δράστες είχαν ήδη καταφέρει να απομακρυνθούν.