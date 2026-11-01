Συγκέντρωναν χρήματα για άρρωστα παιδιά και φέρονται να πλήρωναν διαιτητές.

Μια καταγγελία μητέρας παιδιού με σοβαρή ασθένεια αποτέλεσε την αφετηρία για να ξετυλιχθεί το κουβάρι μιας υπόθεσης με ΜΚΟ που προκαλεί οργή. Πίσω από τις εκκλήσεις για οικονομική βοήθεια σε παιδιά που χρειάζονταν θεραπείες και χειρουργικές επεμβάσεις, οι αστυνομικές Αρχές εκτιμούν ότι λειτουργούσε ένα οργανωμένο σύστημα εξαπάτησης, με εκατομμύρια ευρώ να αλλάζουν χέρια.

Η έρευνα στη Βόρεια Ελλάδα οδήγησε στη σύλληψη έξι ατόμων, μεταξύ των οποίων ο 37χρονος ιδρυτής Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης, η 35χρονη σύντροφός του και διαιτητής ποδοσφαίρου.

Η υπόθεση απέκτησε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις όταν διαπιστώθηκε ότι χρήματα από τις δωρεές φέρεται να χρηματοδοτούσαν όχι μόνο προσωπικές δαπάνες, αλλά και δραστηριότητες που σχετίζονται με τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων.

Από τα 4 εκατομμύρια, μόλις το 1 έφτασε στις οικογένειες

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, οι δωρεές που εξετάστηκαν προσέγγισαν τα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ φέρεται να κατέληξε στους ανθρώπους για τους οποίους είχαν συγκεντρωθεί τα χρήματα.

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Οι αστυνομικοί εντόπισαν συνολικά 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενους, ενώ σε 34 περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι οι γονείς εισέπραξαν μικρότερα ποσά από τις δωρεές που είχαν πραγματοποιηθεί.

Το εκτιμώμενο παράνομο οικονομικό όφελος ανέρχεται σε 2,8 εκατομμύρια ευρώ.

Οι δωρεές και η διαδρομή του χρήματος

Οι εκκλήσεις δημοσιοποιούνταν κυρίως μέσω κοινωνικών δικτύων, με φωτογραφίες παιδιών και περιγραφές των προβλημάτων υγείας τους.

Ανάμεσα στους δωρητές βρίσκονταν απλοί πολίτες, επιχειρηματίες, αθλητές και καλλιτέχνες.

Κατά την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι ποσά μεταφέρονταν σε προσωπικούς λογαριασμούς, ενώ ακολουθούσαν αναλήψεις και νέες καταθέσεις.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εξέτασε 29 τραπεζικούς λογαριασμούς και περισσότερες από 246.000 συναλλαγές.

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Στους λογαριασμούς της οργάνωσης και του ιδρυτή της εντοπίστηκαν, από το 2018, πιστώσεις άνω των 5,8 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που δεν ταυτίζεται με το εκτιμώμενο παράνομο κέρδος.

Τα χρήματα που κατέληγαν στο ποδόσφαιρο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ποδοσφαιρική διάσταση της υπόθεσης.

Ο 37χρονος φέρεται να λειτουργούσε ως αφανής παράγοντας ομάδων στην Πιερία, διαθέτοντας περισσότερα από 250.000 ευρώ για τη χρηματοδότησή τους.

Παράλληλα, οι Αρχές ερευνούν καταβολές 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα, με σκοπό τον χρηματισμό διαιτητών και την αλλοίωση αποτελεσμάτων.

Στους έξι συλληφθέντες έχουν ασκηθεί κακουργηματικές διώξεις, ενώ ο ιδρυτής, η σύντροφός του και ο αδελφός της αντιμετωπίζουν επιπλέον κατηγορίες για απάτη, υπεξαίρεση και ξέπλυμα χρήματος.

Οι απολογίες τους έχουν προγραμματιστεί για την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη, με την έρευνα να παραμένει ανοιχτή.