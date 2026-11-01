Τους μετέφερε μετά την περισυλλογή στο λιμάνι Καραβέ.

Σε διάσωση 44 ατόμων που εντοπίστηκαν σε λέμβο στα νότια της Γαύδου προχώρησαν το πρωί της Κυριακής (1/11) δυνάμεις του Λιμενικού.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, τη λέμβο εντόπισε πλοίο υπό γαλλική σημαία που βρέθηκε κοντά στο σημείο, ενώ η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Οι διασωθέντες μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι Καραβέ της Γαύδου. Οι συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές με τους ανέμους να πνέουν νοτιοδυτικοί έντασης τεσσάρων έως πέντε μποφόρ.