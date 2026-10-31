Τι ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

Για την απόσυρση του άρθρου 23 από την κυβέρνηση αναφέρθηκε με δήλωση της η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Θεώνη Κουφονικολάκου. «Ποιος σας υπαγόρευσε το άρθρο 23, κύριε Μητσοτάκη; Η κυβέρνηση σε ένα ρεσιτάλ αυθαιρεσίας τις προηγούμενες μέρες επιχείρησε να περάσει διάταξη σύμφωνα με την οποία οι servicers θα μπορούσαν να προχωρούν σε κατασχέσεις, σε πλειστηριασμούς χωρίς διαταγή πληρωμής και χωρίς κανέναν έλεγχο» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:



«Ο κύριος Πιερρακάκης υπερασπιζόταν τη ρύθμιση μέχρι την τελευταία στιγμή. Αναγκάστηκε να την πάρει πίσω άρον άρον μόνο όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με την γενικευμένη κατακραυγή των πολιτών της αντιπολίτευσης και των δικηγορικών συλλόγων της χώρας. Κύριε Πιερρακάκη, πήρατε πίσω ένα άρθρο, αλλά δεν μπορείτε να πάρετε πίσω το γεγονός ότι το υπογράψατε και το υπερασπιστήκατε. Γιατί; Γιατί θα είστε πάντα ο πρόθυμος σύμμαχος της αισχροκέρδειας και της καταχρηστικότητας και εμείς θα είμαστε πάντοτε εδώ για να σας σταματάμε.

{https://www.facebook.com/reel/1519104516723814}

Όμως ο εντολέας σας, ο κύριος Μητσοτάκης, μας οφείλει κάποιες εξηγήσεις. Ποιος ζήτησε τη διάταξη, ποιος τη συνέταξε και αν ήταν δική σας ιδέα ή καθ’ υπαγόρευση των funds; Αν δεν έχετε τίποτα να κρύψετε, θα μας απαντήσετε τώρα. Διαφορετικά θα ξέρουμε ότι εκτός από την αλαζονεία και η αναλγησία είναι κυρίαρχο γνώρισμα της πολιτικής σας».