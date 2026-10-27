«Καμία απάντηση από την κυβέρνηση για τα σκάνδαλα και τη διαφθορά», σημείωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

Την ανάγκη για αποκατάσταση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς ανέδειξε η Θεώνη Κουφονικολάκου, σε συνέντευξή της στη Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης 91,5 και τον δημοσιογράφο Δημήτρη Μανιατάκο.

Αναφερόμενη στις δημόσιες συμβάσεις και στην αντιμετώπιση της διαφθοράς, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ πρότεινε τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαφάνειας, το οποίο θα διασυνδέει τα μητρώα δημοσίων συμβάσεων και θα αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό επιζήμιων πρακτικών. Όπως εξήγησε, το σύστημα θα μπορεί να εντοπίζει προβληματικές συμβάσεις, επαναλαμβανόμενες τροποποιήσεις, καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων και ενδείξεις σύγκρουσης συμφερόντων.

«Η διαφάνεια είναι ένα εργαλείο που πρέπει να μας επιτρέπει να βλέπουμε τη συνολική εικόνα και όχι κάθε πράξη μεμονωμένα και αποσπασματικά, όπως το σύστημα της Διαύγειας», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η αντιμετώπιση της διαφθοράς προϋποθέτει ουσιαστικούς ελέγχους και απόδοση ευθυνών.

«Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία από τη μια χαρακτηρίζεται για την κακή διαχείριση του δημοσίου χρήματος και αυτό είναι μια τεράστια οικονομική απώλεια. Είναι χρήματα των φορολογουμένων αυτά που χάνονται σε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εταιρείες ξενοδοχείων ημιδιαμονής και σε κλειστούς διαγωνισμούς» είπε η Θεώνη Κουφονικολάκου. Πρόσθεσε επίσης ότι

«Δεν δικαιολογήθηκε από την κυβέρνηση μέχρι στιγμής, όπως και πολλά άλλα, όπως και αυτό για το πρόγραμμα της αλιείας και την επιδότηση του βουλευτή κ. Κουλκουδίνα με 200.000 ευρώ. Δεν έχει απαντηθεί.»

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Σχολιάζοντας υποθέσεις όπως τα Τέμπη, οι υποκλοπές και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, έκανε λόγο για σοβαρό έλλειμμα λογοδοσίας και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιδεικνύει κομματική αντί για κοινωνική συνείδηση. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε ζητήματα διαχείρισης δημόσιων πόρων και επιδοτήσεων, τονίζοντας ότι απαιτούνται σαφείς απαντήσεις και πλήρης διαφάνεια.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην οικονομική κατάσταση των πολιτών, επισημαίνοντας ότι η ακρίβεια, η στεγαστική επιβάρυνση και η ενεργειακή φτώχεια περιορίζουν δραματικά το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα. Η ΕΛΑΣ προτείνει, μεταξύ άλλων, τη μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα προϊόντα του βασικού καλαθιού, τη διαφανή τιμολόγηση από το χωράφι στο ράφι, την επιβολή ανώτατου περιθωρίου κέρδους σε κάθε κρίκο της αλυσίδας και μέτρα προστασίας των νοικοκυριών από το ενεργειακό κόστος.

Για τη στεγαστική κρίση, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ υποστήριξε την κατάργηση της Golden Visa για την αγορά ακινήτων, την οριοθέτηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων και την χαρτογράφηση ζωνών υψηλής πίεσης με επιπλέον μέτρα για το ύψος των ενοικίων και τη διάρκεια των μισθώσεων.

Παράλληλα, παρουσίασε την πολιτική της ΕΛΑΣ για μηνιαία υποτροφία 500 ευρώ, για δέκα μήνες, στους φοιτητές που φεύγουν από τα μεγάλα αστικά κέντρα για να σπουδάσουν σε περιφερειακά πανεπιστήμια.

Μίλησε για την ανάγκη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου στον τομέα της παραγωγικής ανασυγκρότησης που θα ενισχύει τη βιομηχανία, τη μεταποίηση, την επιχειρηματικότητα, τον πρωτογενή τομέα και τις ενεργειακές υποδομές, επισημαίνοντας ότι η χώρα δεν μπορεί να στηρίζεται μονομερώς στον τουρισμό και στην αγορά ακινήτων.

Πιο συγκεκριμένα ανέφερε ότι η ΕΛΑΣ έχει «ένα πρόγραμμα απολύτως ολοκληρωμένο σε ότι αφορά την παραγωγική ανασυγκρότηση και μιλάμε ανοιχτά πια για μία επενδυτική μηχανή 25 δις που θα μας δώσει βιομηχανικές ζώνες σύγχρονες, θα μας δώσει μεταποίηση, θα μας δώσει επιχειρηματικότητα, θα μας δώσει αποθήκες ενέργειας, θα μας δώσει υποδομές και θα ξαναδώσει ζωή στην οικονομική ζωή της χώρας. Γιατί αυτή τη στιγμή η χώρα δεν παράγει βιώσιμα, δηλαδή στηρίζεται στη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού και στα ακίνητα. Πάνω από 40% των επενδύσεων είναι αυτή τη στιγμή ακίνητα...».

Ως προς τους φοιτητές, το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ περιλαμβάνει «οικονομική ενίσχυση όλων των φοιτητών που φεύγουν από τα μεγάλα αστικά κέντρα και σπουδάζουν σε περιφερειακά πανεπιστήμια. Μία υποτροφία 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες. Όμως δεν μένουμε εκεί γιατί πρέπει όλα να γίνουν παράλληλα. Δηλαδή προστασία από ακρίβεια. Παράλληλα, ενίσχυση των φοιτητών και άρα και ενίσχυση των περιφερειακών πανεπιστημίων. Συγχρόνως θα πρέπει να βελτιώσουμε, να αναβαθμίσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει το κοινωνικό κράτος και εκεί έχουμε πολύ στοχευμένα μέτρα και στην εκπαίδευση. Κατάργηση των πανελλαδικών. Σταματάμε αυτή τη βιομηχανία των φροντιστηρίων που στοιχίζει 1 δις το χρόνο στα νοικοκυριά» είπε χαρακτηριστικά η Θεώνη Κουφονικολάκου.

Μεταξύ των προτάσεων της ΕΛΑΣ περιλαμβάνονται, επίσης, ο διπλασιασμός της έκπτωσης φόρου για οικογένειες με παιδιά, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και η κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις.

«Ενισχύουμε και τις επιχειρήσεις καταργώντας το τέλος επιτηδεύματος παντού και καταργώντας την προκαταβολή φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις. Άρα θέλω να πω, έχουμε ένα ολιστικό σχέδιο, το οποίο είναι απολύτως κοστολογημένο».

Ως προς τον νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση για τα social media τόνισε ότι «η απαγόρευση η ηλικιακή μπορεί να είναι μέρος μιας πολιτικής, αλλά όχι όλη η πολιτική. Δηλαδή ξέρουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι πρώτον, είμαστε πάρα πολύ πίσω σε ζητήματα πρόληψης, ευαισθητοποίησης, στήριξης των οικογενειών. Και ξέρουμε από την άλλη ότι η βλαπτική επίδραση των social media δεν σχετίζεται μόνο με την πρόσβαση των παιδιών, αλλά με επιχειρηματικά μοντέλα συγκεκριμένων εταιρειών». Εξήγησε στη συνέχεια ότι «χρειάζεται οριοθέτηση σε αυτά τα επιχειρηματικά μοντέλα» και αναρωτήθηκε «αν η κυβέρνηση είναι σε θέση να διαχειριστεί την κατάσταση». Προσέθεσε επίσης ότι οι οικογένειες χρειάζονται πλαισίωση. «Αν ας πούμε σε ένα σπίτι στην Τρίπολη έχουμε θέμα διαδικτυακού εθισμού, πού θα πάει η οικογένεια για να πάρει συμβουλευτική στήριξη; Η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου έχει περιθώριο να παρέχει αυτή την υποστήριξη; Υπάρχει κέντρο ψυχικής υγείας χωρίς λίστα αναμονής που να μπορεί να βοηθήσει. Γνωρίζει η οικογένεια πού να απευθυνθεί;».

Αναφερόμενη στην εξωτερική πολιτική, χαρακτήρισε παράνομη και χωρίς νομική ισχύ την απόφαση του Λιβυκού Κοινοβουλίου, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι παραμένει επικίνδυνη. Άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την αποτελεσματικότητα των συμμαχιών της και ζήτησε την ενεργοποίηση της διαδικασίας ευρωπαϊκών κυρώσεων, την άσκηση ουσιαστικής διπλωματικής πίεσης προς τη Λιβύη, με στόχο την ανατροπή της απόφασης και τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών.

Τέλος, υπογράμμισε ότι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην πολιτική απαιτεί συνεχή επαφή με την κοινωνία, ουσιαστικό διάλογο με τους πολίτες και σαφείς προγραμματικές θέσεις. Όπως ανέφερε, η ΕΛΑΣ επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της σε όλη τη χώρα, να ακούσει τις ανάγκες των πολιτών και να διευρύνει τη συμμετοχή τους τόσο στις οργανώσεις όσο και στις ψηφιακές διαδικασίες του κόμματος.