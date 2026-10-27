«Το 16-17% που καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις για εμάς είναι ο βατήρας προκειμένου να αυξήσουμε την εκλογική και πολιτική μας επιρροή και όχι το ταβάνι», είπε ο Διονύσης Τεμπονέρας.

Για παρασκηνιακές διαβουλεύσεις που έχουν ως στόχο να πλήξουν την ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα έκανε λόγο ο Διονύσης Τεμπονέρας σχολιάζοντας τα δημοσιεύματα περί συνεργασίας ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τομεάρχης Εργασίας της ΕΛΑΣ, μιλώντας στα «Παραπολιτικά 90,1», τόνισε πως «το ΠΑΣΟΚ είναι όμορος χώρος βρισκόμαστε σε διαδικασία προγραμματικού ανταγωνισμού», σημειώνοντας πως «αντίπαλός μας είναι η ΝΔ».

«ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ δεν κατάφεραν να συνεννοηθούν ούτε σε μια κοινή υποψηφιότητα για την ΠτΔ»

«Προφανώς πρόκειται για παρασκηνιακές διαβουλεύσεις. Όταν κάναμε τις συζητήσεις για τη συνεργασία των αριστερών και προοδευτικών κομμάτων ήδη από τον Φλεβάρη του 2024 το κάναμε σε δημόσια θέα, σε χρόνο μη προεκλογικό όπου μπορούσε να γίνει και προγραμματική συζήτηση και να υπάρξουν συγκλίσεις και όχι σε μια στιγμή όπως σήμερα που βρισκόμαστε παραμονές των εκλογών. Τι είναι εκείνο που ενώνει σήμερα το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ όταν αυτό δεν μπορούσε να γίνει όταν αρκετοί, και από τους δύο χώρους, είχαν πάρει πρωτοβουλίες σε προγενέστερο χρόνο; Μήπως είναι προσπάθεια να πλήξουν τον Α. Τσίπρα και την ΕΛΑΣ;», είπε για τα σχετικά δημοσιεύματα και συνέχισε:

«Η προσπάθεια αυτή για τη σύνθεση των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων έγινε σε προγενέστερο χρόνο, εξαντλήθηκε, κυρίως με ευθύνη των κομματικών ηγεσιών απέτυχε. Τα κόμματα αυτά δεν κατάφεραν να συνεννοηθούν ούτε σε μια κοινή υποψηφιότητα για την προεδρία της δημοκρατίας, δεν μπορώ να καταλάβω τι χώριζε τους πάντες τότε και τώρα ενδεχομένως όλα αυτά φαίνεται να τους ενώνουν».

«Όμορος πολιτικός χώρος το ΠΑΣΟΚ»

«Εμείς είμαστε εδώ είμαστε για να κάνουμε μια μεγάλη πολιτική υπέρβαση, η υπέρβαση αυτή μπορεί να γίνει μόνο από τον Α. Τσίπρα και την ΕΛΑΣ Θα διεκδικήσουμε την πρώτη θέση στις πρώτες εκλογές αν αυτό όμως δεν συμβεί σε μια συνθήκη αλλαγής των συσχετισμών στον προοδευτικό χώρο υπάρχει περιθώριο κατά την άποψή μας να υπάρξει μια πολιτική ανατροπή, εκεί εμείς θα διεκδικήσουμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Δεν λέμε αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ ότι θα είμαστε αυτοδύναμοι, εμείς θα προσπαθήσουμε να σχηματίσουμε προοδευτική κυβέρνηση με κορμό την ΕΛΑΣ», τόνισε ακόμα και πρόσθεσε:

«Είναι ξεκάθαρο ότι το ΠΑΣΟΚ είναι όμορος πολιτικός χώρος, βλέπουμε προοπτικές συγκλίσεις να υπάρχουν και σε επίπεδο προγράμματος σε μια σειρά από ζητήματα που αφορούν κυρίως το προοδευτικό κράτος και μια σειρά από άλλους τομείς από εκεί και πέρα η αυτονομία των χώρων είναι απολύτως σεβαστή.

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Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία προγραμματικού ανταγωνισμού με το ΠΑΣΟΚ. Αντίπαλός μας είναι η ΝΔ και οι δεξιές πολιτικές, στόχος μας είναι η αλλαγή πολιτικής».

«Το 16-17% στις δημοσκοπήσεις είναι ο βατήρας και όχι το ταβάνι»

«Μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο πορεύεται 4,5 μήνες χωρίς κρατική χρηματοδότηση, χωρίς κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, με νέα στελέχη, με ένα πρόγραμμα το οποίο εκφωνήθηκε πριν από 40 ημέρες, με μια οργανωτική διάταξη μιας εβδομάδας και το κόμμα αυτό έχει εμπεδωθεί στη συνείδηση του ελληνικού λαού και αποτυπώνεται και στις μετρήσεις στη δεύτερη θέση, αυτό συνιστά ένα μικρό πολιτικό θαύμα. Το 16-17% που καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις για εμάς είναι ο βατήρας προκειμένου να αυξήσουμε την εκλογική και πολιτική μας επιρροή και όχι το ταβάνι», είπε για τα αποτελέσματα των τελευταίων δημοσκοπικών εταιρειών.