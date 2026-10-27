Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ζητά να αποδοθούν ευθύνες για το έργο των 126.000 ευρώ που αποδεικνύεται φιάσκο.

Ένα χρόνο μετά την ανακαίνιση μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», στο Δημοτικό Σχολείο Κοντοκαλίου στην Κέρκυρα οι σοβάδες πέφτουν ακόμη, ένας νιπτήρας έσπασε και έπεσε, και τα μπάζα των εργασιών βρίσκονται σε διπλανό οικόπεδο.

Η ανακαίνιση του κτιρίου ολοκληρώθηκε πριν από περίπου ένα χρόνο, με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», και το έργο κόστισε 126.000 ευρώ. Ο Σύλλογος ζητά να μάθει ποιος αποφάσισε ποιες εργασίες θα περιληφθούν στη σύμβαση του έργου, ποιος επέβλεπε τις εργασίες και ποιος παρέλαβε το αποτέλεσμα σύμφωνα με το corfupress.com.

Ξεχωριστά, οι γονείς ρωτούν γιατί αντικαταστάθηκαν τα πλακίδια σε τουαλέτες που είχαν ήδη ανακαινιστεί, την ώρα που ζητούν επί χρόνια από τις τοπικές αρχές να παρέμβουν ώστε να μην πλημμυρίζει η αυλή με την πρώτη βροχή.

Στον κατάλογο των ερωτημάτων προστίθεται και η επίσκεψη των τοπικών αρχών στο σχολείο, με αφορμή την παρουσία της υπουργού Παιδείας. Ο Σύλλογος σημειώνει ότι οι αρχές συνόδευσαν την υπουργό και φωτογραφήθηκαν μαζί της, ενώ την ίδια περίοδο διαβεβαίωσαν τη σχολική κοινότητα ότι το σχολείο βρίσκεται σε διαδικασία μετακόμισης. Η ασφάλεια των παιδιών και των εκπαιδευτικών δεν είναι διαπραγματεύσιμη, αναφέρει ο Σύλλογος, και δεν μπορεί να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Κανένας μαθητής και κανένας εκπαιδευτικός δεν πρέπει να βρίσκεται σε σχολικό περιβάλλον όπου υπάρχουν ενδείξεις κινδύνου για τη σωματική του ακεραιότητα, σημειώνει.

Ο Σύλλογος καλεί τους αρμόδιους να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να δώσουν οριστική λύση στο πρόβλημα πριν συμβεί ατύχημα. Ζητά σχολείο ασφαλές, λειτουργικό και αντάξιο των αναγκών των μαθητών και των εκπαιδευτικών, υποστηρίζοντας ότι η προστασία της σχολικής κοινότητας αποτελεί προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία κάθε σχολείου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την ανακοίνωση υπογράφουν ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Κοντοκαλίου και η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας.