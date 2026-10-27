Από τις 19 μέχρι τις 25 Οκτωβρίου τα στελέχη της ΕΛΑΣ συμμετείχαν σε συναντήσεις σε έντεκα περιφέρειες της χώρας, όπως επισημαίνει ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης.

Στελέχη της ΕΛΑΣ συμμετείχαν σε 39 συναντήσεις, σε 11 περιφέρειες της χώρας, μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας, όπως επισήμανε σε ανάρτησή του στο Facebook ο Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, Μίλτος Χατζηγιαννάκης.

«Επτά μέρες, τριάντα εννέα συναντήσεις, έντεκα περιφέρειες.

Από τις 19 ως τις 25 Οκτωβρίου βρεθήκαμε σε πόλεις, χωριά και νησιά σε όλη τη χώρα. Συζητήσαμε με πολίτες, μέλη και φίλους για όσα τους απασχολούν και για όσα πρέπει να αλλάξουν στον τόπο τους.

Ευχαριστούμε θερμά όλους και όλες. Συνεχίζουμε σε όλη την Ελλάδα με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», αναφέρει χαρακτηριστικά.

{https://www.facebook.com/reel/28846560898332823}