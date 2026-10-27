«Η νέα εποχή στην Παιδιατρική»

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 19ο Ετήσιο Συνέδριο του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών, το οποίο έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός για την ελληνική παιδιατρική κοινότητα. Με τίτλο «Η νέα εποχή στην Παιδιατρική», το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και προσέλκυσε περισσότερους από 300 παιδιάτρους, που συμμετείχαν δια ζώσης, σηματοδοτώντας ένα νέο ξεκίνημα για έναν θεσμό που προάγει τη συνεχιζόμενη επιστημονική εκπαίδευση και την ανταλλαγή γνώσης στην παιδιατρική κοινότητα.

Το Συνέδριο, το οποίο διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, συγκέντρωσε 37 διακεκριμένους ομιλητές, παιδιάτρους και εξειδικευμένους επιστήμονες, που παρουσίασαν τα πιο πρόσφατα δεδομένα και εξελίξεις στην παιδιατρική πρακτική.

Από αριστερά ο Ανδρέας Μ. Φρετζάγιας, Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Λάμπρος Φώτης, Αναπλ. Καθηγητής Παιδιατρικής Ρευματολογίας ΕΚΠΑ, Γ’ Παιδιατρική Κλινική, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», Επιστημονικός Διευθυντής Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών, Ομίλου Ιατρικού Αθηνών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη νέα γενιά παιδιάτρων, με τη συμμετοχή νέων επιστημόνων, μεταξύ των οποίων και ιατρών που έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα έπειτα από σημαντική επιστημονική και κλινική εμπειρία στο εξωτερικό. Η παρουσία τους ανέδειξε τη σημασία της ανανέωσης του επιστημονικού δυναμικού, της μεταφοράς διεθνούς τεχνογνωσίας και της δημιουργίας νέων προοπτικών για την εξέλιξη της Παιδιατρικής στη χώρα μας.

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Το επιστημονικό πρόγραμμα επικεντρώθηκε στη σύνδεση της εξειδικευμένης ιατρικής γνώσης με τις πραγματικές ανάγκες της καθημερινής παιδιατρικής πρακτικής. Μέσα από εισηγήσεις, παρουσιάσεις και διαδραστικές συνεδρίες, αναδείχθηκε η αξία της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών παιδιατρικών εξειδικεύσεων, με κοινό στόχο την ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη φροντίδα του παιδιού.

Προσκεκλημένος ομιλητής, ο Καθηγητής Παιδιατρικής Νευρολογίας, κ. Αργύρης Ντινόπουλος.

Ξεχωριστή στιγμή του Συνεδρίου αποτέλεσε η ομιλία του προσκεκλημένου Καθηγητή Παιδιατρικής Νευρολογίας, κ. Αργύρη Ντινόπουλου, με θέμα τη μετάβαση από τον κλινικό φαινότυπο στο γονιδίωμα, αναδεικνύοντας τον ολοένα σημαντικότερο ρόλο της γενετικής γνώσης στη σύγχρονη διαγνωστική προσέγγιση και τις νέες δυνατότητες που διαμορφώνονται για την Ιατρική του μέλλοντος.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του συνεδρίου, τιμήθηκε ο ομότιμος καθηγητής Παιδιατρικής κ. Ανδρέας Φρετζάγιας, σε αναγνώριση της πολύτιμης προσφοράς του στην Παιδιατρική.

Με σταθερή προσήλωση στην επιστημονική πρόοδο, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και την ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας, το Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών συνεχίζει να επενδύει στη γνώση και στους ανθρώπους που διαμορφώνουν το μέλλον της Παιδιατρικής, με επίκεντρο πάντα το παιδί, ανανεώνοντας το ραντεβού του με την επιστημονική κοινότητα για το 20ό Ετήσιο Παιδιατρικό Συνέδριο.