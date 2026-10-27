Συνεχίζονται σήμερα οι κληρώσεις του Τζόκερ.

Νέα κλήρωση του Τζόκερ πραγματοποιείται σήμερα (27/10) και οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν ένα εκατομμύριο ευρώ.

Την περασμένη Κυριακή (25/10) ένας τυχερός κέρδισε 3.358.606 ευρώ, έπειτα από 12 διαδοχικά τζακ ποτ. Πέρα από το μεγάλο χρηματικό έπαθλο, στην αποψινή- όπως και σε κάθε- κλήρωση, όσοι κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις θα κερδίσουν από 100.000 ευρώ.

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: