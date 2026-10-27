«Το πρώτο φορτίο από τα εκατομμύρια βαρέλια που θα έρθουν», λέει ο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μαζί με τον Μάρκο Ρούμπιο θα επισκεφθούν τάνκερ στο Τέξας, το οποίο μετέφερε το πρώτο φορτίο πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.

Τον Αύγουστο, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε συμφωνία που δίνει στις ΗΠΑ πρόσβαση στο ένα πέμπτο των αποθεμάτων αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας. «Καταλάβαμε τη Βενεζουέλα με μεγάλη επιτυχία και μου έστειλαν ως δώρο ένα φορτίο ενός εκατομμυρίου βαρελιών πετρελαίου και το δίνω στις ΗΠΑ», δήλωσε ο Τραμπ πριν την αναχώρησή του για το Τέξας. Συμπλήρωσε ότι οι τιμές πετρελαίου «θα πέσουν πολύ απότομα, πολύ γρήγορα».

{https://x.com/RapidResponse47/status/2115109244898775190}

Τραμπ: Το πρώτο φορτίο από τα εκατομμύρια βαρέλια που θα έρθουν

Λίγη ώρα αργότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε και ανάρτηση στο Truth Social, αναφέροντας ότι το ένα εκατομμύριο πετρελαίου από τη Βενεζουέλα είναι αποτέλεσμα της «εξαιρετικά επιτυχούς στρατιωτικής μας επιχείρησης»- για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο- και της «μεγαλύτερης συμφωνίας για πετρέλαιο στην ιστορία του κόσμου».

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η «ανανεωμένη μας σχέση με τη Βενεζουέλα, που αποδείχθηκε εξαιρετική», έχει ως αποτέλεσμα να παρέχεται το πετρέλαιο στις ΗΠΑ «χωρίς κόστος» για τον Αμερικανό φορολογούμενο. «Αυτό είναι απλά το πρώτο φορτίο από τα εκατομμύρια βαρέλια που θα έρθουν», πρόσθεσε.