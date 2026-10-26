Ο Τραμπ προανήγγειλε αμοιβή 1 εκατ. δολαρίων για όποιον καταγγείλει εκλογική απάτη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για εκλογική νοθεία στη Βραζιλία, υποστήριξε επανειλημμένα ότι δεν στήριξε κανέναν σε αυτή τη διαδικασία, αλλά υιοθέτησε το επιχείρημα του Φλάβιο Μπολσονάρου για τη δίωρη παράταση της διαδικασίας.

«Ήταν φριχτές εκλογές για εμένα. Δεν πήρα πλευρά, όμως μου φάνηκε άλλη μία νοθευμένη εκλογική διαδικασία», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, προτού αποχωρήσει από την Ουάσινγκτον για το Μισισίπι.

«Οι εκλογές πρέπει να είναι αδιαμφισβήτητες και μου φάνηκαν πολύ άσχημες. Δεν πήρα πλευρά, δεν στήριξα κανέναν… τόσο διεφθαρμένες εκλογές», συμπλήρωσε.

«Μου αρέσει ο Λούλα, τα πάω πολύ καλά μαζί του», υποστήριξε, αλλά κατήγγειλε τη δίωρη παράταση της εκλογικής διαδικασίας, κατά της οποίας προανήγγειλε ο Φλάβιο Μπολσονάρου ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη.

«Μπόνους» 1 εκατ. από τον Τραμπ για καταγγελία εκλογικής απάτης

Στις ίδιες δηλώσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα δώσει αμοιβή ενός εκατομμυρίου δολαρίων για κάθε καταγγελία για εκλογική απάτη η οποία θα οδηγήσει σε σύλληψη.

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Μάλιστα, σε ανάρτηση διευκρίνισε ότι αυτό δεν αφορά μόνο τις επικείμενες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ (3/11). «Όποιος αναφέρει εκλογική απάτη στις προηγούμενες εκλογές, ή στις επικείμενες ενδιάμεσες εκλογές 2026, θα πληρωθεί 1 εκατ. δολάρια με τη σύλληψη και την καταδίκη εκείνου που έκανε την απάτη», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

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