Η επίσημη ανακοίνωση για την τέταρτη νίκη του Λούλα. Πρόκειται για μια πραγματικά τεράστια νίκη μετά από ιστορική ανατροπή.

Ο Λούλα ανακηρύχθηκε επίσημα νικητής των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία. Ο νυν πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα υπερίσχυσε του αντιπάλου του, ακροδεξιού γερουσιαστή Μπολσονάρου, κερδίζοντας μια άνευ προηγουμένου τέταρτη θητεία, σύμφωνα με την επίσημη εκλογική επιτροπή της Βραζιλίας.

Ο Λούλα έλαβε το 51,75% των ψήφων με καταμετρημένο το 98,76% των ψήφων, ενώ ο αντίπαλός του Μπολσονάρου, συγκέντρωσε ποσοστό 48,25%.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα είναι σφοδρός επικριτής του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

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Η νίκη του Λούλα αφήνει το Μεξικό και τη Βραζιλία, τις δύο πιο πυκνοκατοικημένες χώρες της Λατινικής Αμερικής, με κεντροαριστερούς ηγέτες. Επίσης, τοποθετεί τη μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής, με ΑΕΠ 2,6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, στην ανεξαρτησία από τις ΗΠΑ, παρά την πίεση των αυξημένων δασμών που επέβαλε ο Τραμπ.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα πραγματοποίησε μια ιστορική ανατροπή και κέρδισε την προεδρία της Βραζιλίας, ξεπερνώντας την ήττα του στον πρώτο γύρο από τον Μπολσονάρου, σε ένα αποτέλεσμα που στα χρονικά της Βραζιλίας δεν έχει ξανά γίνει.

Η κλίμακα της ανατροπής είναι εντυπωσιακή. Ο Λούλα κατάφερε με την νίκη του να δώσει και μια απάντηση ακόμη και σε ανθρώπους στο δικό του στρατόπεδο, οι οποίοι πίστευαν ότι ο Μπολσονάρο ήταν σε... καλό δρόμο για τη νίκη.

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Τα διεθνή μέσα αναφέρουν ότι ήταν ένα «σοκαριστικό αποτέλεσμα που αψήφησε τις δημοσκοπήσεις, το προηγούμενο και το παγκόσμιο αντι-καθεστωτικό αίσθημα, βάζοντας φρένο σε ένα κύμα δεξιών εκλογικών νικών σε όλη τη Λατινική Αμερική».

Ο Λούλα, ήταν και παραμένει είδωλο της παγκόσμιας αριστεράς και η πιο κυρίαρχη δύναμη στην πολιτική σκηνή της Βραζιλίας αυτόν τον αιώνα.

Ο γερουσιαστής Μπολσονάρου είχε τερματίσει πρώτος στον πρώτο γύρο των εκλογών και ήλπιζε όπως και οι σύμμαχοί του εκτός Βραζιλίας να αναβιώσει το ακροδεξιό κίνημα του πατέρα του.

Οι δημοσκόποι ανέφεραν τελικά ότι η μεγαλύτερη από την αναμενόμενη προσέλευση έδωσε τη νίκη στον Λούλα.

Ο πίνακας της ιστορικής ανατροπής