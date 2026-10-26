Η Παναγιώτα αποχαιρέτησε το όνειρο.

Μία ξεχωριστή και άκρως απαιτητική δοκιμασία περίμενε τα μοντέλα του GNTM στο σημερινό επεισόδιο, καθώς οι διαγωνιζόμενοι ήρθαν αντιμέτωποι με τον ίδιο τους τον εαυτό.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η Ζενεβίεβ Μαζαρί, αλλά και ο εκλεκτός καλεσμένος της βραδιάς, ο Πέτρος Πολυχρονίδης, υποδέχθηκαν τα μοντέλα στο χώρο επαγγελματικού wrestling, το ZMAK, του γνωστού παρουσιαστή και μπαίνοντας στον χώρο ήρθαν αντιμέτωπη με μία εικόνα που άλλους τους ενθουσίασε και άλλους τους… τρόμαξε.

Σήμερα, οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τον ίδιο τους τον εαυτό, να έρθουν αντιμέτωποι με τις πληγές και τα συναισθήματά τους, σε μια απαιτητική φωτογράφιση εμπνευσμένη από το «Fight Club».

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Ο Γιάννης, ως νικητής της προηγούμενης δοκιμασίας είχε την ασυλία, αλλά και το πλεονέκτημα με το οποίο θα μπορούσε να δυσκολέψει έναν από τους συμπαίκτες του.

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Έτσι, ο Χρήστος έπρεπε να φωτογραφηθεί χωρίς να δεχθεί καμία καθοδήγηση από τα μοντέλα, την Ζενεβιέβ και την Ηλιάνα, ή τον φωτογράφο.

Παράλληλα, ο Γιάννης, χώρισε τους διαγωνιζόμενους σε τρεις ομάδες, οι παίκτες της κάθε μίας θα έπρεπε να ποζάρουν μέσα σε ένα διαφορετικό σετ.

Η Παναγιώτα αποχαιρέτησε το όνειρο του GNTM 7

Κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης ορισμένοι διαγωνιζόμενοι κατάφεραν να ξεχωρίσουν, ενώ άλλοι κέρδισαν μέτριες κριτικές από την επιτροπή.

Στο πλατό αποχώρησης, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Άγγελος Μπράτης, η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Λάκης Γαβαλάς υποδέχθηκαν τα μοντέλα με ανυπομονησία προκειμένου να δουν και να κρίνουν τις φωτογραφίες τους.

Στην κορυφή του βάθρου βρέθηκαν ο Ακύλλας και ο Γιάννης, ενώ από αυτούς νικητής στέφθηκε ο Ακύλλας.

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Στον αντίποδα, ωστόσο, τρία μοντέλα είχαν μία μέτρια προς κακή λήψη με αποτέλεσμα να βρεθούν ένα βήμα πριν από την έξοδό τους από το σπίτι.

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Ο Γιώργος, η Σταυρούλα Μ. και η Παναγιώτα, βρέθηκαν πιο χαμηλά από όσο περίμεναν, ενώ η Παναγιώτα δεν κατάφερε να κρατήσει τη θέση του στον διαγωνισμό, αποχωρώντας εμφανώς συγκινημεένη απο το πλατό.

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