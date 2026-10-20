Η Ανθή αποχώρησε από τον φετινό διαγωνισμό.

Μία ιδιαίτερη και απαιτητική δοκιμασία περίμενε τα μοντέλα στο αποψινό επεισόδιο του GNTM 7, καθώς κλίθηκαν να ποζάρουν μέσα σε ένα σκοτεινό τοπίο, σε μία μάντρα αυτοκινήτων.

Ο Jean, ως νικητής της προηγούμενης φωτογράφισης, είχε να διαχειριστεί ένα από τα πιο ανατρεπτικά πλεονεκτήματα του διαγωνισμού. Συγκεκριμένα, κλίθηκε να διαλέξει δύο ακόμη διαγωνιζόμενους, οι οποίοι μαζί του θα αναλάμβαναν τον ρόλο των αρχηγών των ομάδων, ενώ είχε τη δυνατότητα να αποφασίσει το σετ στο οποίο θα πόζαρε η δική του ομάδα.

{https://www.instagram.com/p/Deulugqm1fy/?hl=el&img_index=1}

Στο τέλος της δοκιμασίας, μία ομάδα θα κατακτούσε την κορυφή, μαζί με την ασυλία.

{https://www.instagram.com/p/Deunx50m5m0/?hl=el&img_index=1}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Έτσι, η ομάδα που ξεχώρισε ήταν η τελευταία, κερδίζοντας το πλενέκτημα της ασυλίας και εξασφαλίζοντας την παραμονή των μελών της στον διαγωνισμό.

GNTM 7: Η Ανθή αποχαιρέτησε το όνειρο

Στο τέταρτο πλατό αποχώρησης της σεζόν, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Άγγελος Μπράτης, η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Λάκης Γαβαλάς υποδέχθηκαν τα μοντέλα, προκειμένου να αξιολογήσουν την απόδοσή τους στο κόσνεπτ της δοκιμασίας.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακοινώθηκε από την Ηλιάνα Παπαγεωργίου ποια ήταν η ομάδα που ξεχώρισε και ποια ήταν εκείνη με τις περισσότερες αδύναμες προσπάθειες.

{https://www.youtube.com/watch?v=ZFRwphjwxLQ&list=PLCg0cLoEdHTzYyrycg4xbJEzdt5Ww3EYr&index=2}

Την ασυλία κέρδισε η ομάδα η τελευταία ομάδα, ενώ εκείνη με τις λιγότερο καλές λήψεις ήταν η ομάδα της Σταυρούλας Μ.

Παράλληλα, αναδείχθηκε και το μοντέλο που πέτυχε την καλύτερη φωτογραφία της βραδιάς.

Ο Γιάννης εντυπωσίασε τους κριτές, κατακτώντας την πρώτη θέση στη συγκεκριμένη δοκιμασία, ενώ τον ακολούθησε η Σταυρούλα Μ.

Στον αντίποδα, τρία μοντέλα, βρέθηκαν σε δύσκολη θέση, καθώς οι φωτογραφίες τους δεν ικανοποίησαν τις προσδοκίες των κριτών και δεν κατάφεραν να αποδώσουν το ζητούμενο. Οι πιο αδύναμε λήψεις της βραδιάς άνηκαν: στον Γιώργο, τον Μάνο και την Ανθή.

{https://www.instagram.com/p/Deuwb1vhuZ7/?hl=el}

Τελικά, η Ανθή, δεν κατάφερε να πείσει με τις επιδόσεις του/της και αποχώρησε από το GNTM 7, ολοκληρώνοντας εδώ το ταξίδι του/της στον διαγωνισμό.

{https://www.instagram.com/p/DeuwXnCG9-V/?hl=el&img_index=1}

{https://www.youtube.com/watch?v=tZBTwYETY00&list=PLCg0cLoEdHTzYyrycg4xbJEzdt5Ww3EYr&index=1}