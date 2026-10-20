Εισφορές αυξημένες έως 26 ευρώ το μήνα θα κληθούν να καταβάλουν το 2027 χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι. Αυξημένες από 6 έως 15 ευρώ θα είναι και οι εισφορές των αγροτών.

Με βάση το σενάριο αναπροσαρμογής των εισφορών κατά 3,8%, όσο ο εκτιμώμενος πληθωρισμός, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι θα πληρώνουν από 9,53 έως 25,68 ευρώ περισσότερα τον μήνα, ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία τους. Σε ετήσια βάση, η αύξηση μεταφράζεται σε επιπλέον 114 έως 308 ευρώ.

Για τους αγρότες, η αύξηση θα κυμανθεί από 5,67 έως 15,38 ευρώ τον μήνα, δηλαδή από 68 έως 185 ευρώ ετησίως. Πρόκειται για υπολογισμούς με βάση τα ποσά των εισφορών του 2026, καθώς το τελικό ποσό των εισφορών θα διαμορφωθεί με το τελικό ποσοστό του πληθωρισμού που θα οριστικοποιηθεί πριν το τέλος της χρονιάς.

Καθοριστικό στοιχείο για τη διαμόρφωση των νέων εισφορών αποτελεί η διατήρηση του πληθωρισμού ως βάσης αναπροσαρμογής, αντί της εφαρμογής του δείκτη μεταβολής μισθών.

Ο νέος δείκτης είχε σχεδιαστεί ώστε οι ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών να ακολουθούν την εξέλιξη των μισθών στην οικονομία. Ωστόσο, μια τέτοια αλλαγή θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερες αυξήσεις, εφόσον ο ρυθμός μεταβολής των μισθών ξεπερνούσε τον πληθωρισμό.

Η μη ενεργοποίησή του και το 2027 θα συγκρατήσει τις αναπροσαρμογές των ασφαλιστικών κατηγοριών, χωρίς πάντως να αποτρέψει την αύξηση των ποσών που καταβάλλουν κάθε μήνα οι ασφαλισμένοι. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τους μικρούς επαγγελματίες, καθώς οι εισφορές αποτελούν σταθερή μηνιαία υποχρέωση, ανεξάρτητα από τον τζίρο ή την κερδοφορία της επιχείρησής τους.

Πώς διαμορφώνονται οι εισφορές το 2027

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, η 1η ασφαλιστική κατηγορία εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από 250,77 ευρώ το 2026 στα 260,30 ευρώ το 2027, με μηνιαία διαφορά 9,53 ευρώ. Στη 2η κατηγορία, η εισφορά θα διαμορφωθεί στα 312,37 ευρώ, από 300,93 ευρώ σήμερα, ενώ στην 3η θα φτάσει τα 374,33 ευρώ, από 360,63 ευρώ. Στην 4η κατηγορία το ποσό θα αυξηθεί στα 449,94 ευρώ, στην 5η στα 539,19 ευρώ και στην 6η στα 701,55 ευρώ, με την υψηλότερη ασφαλιστική κατηγορία να καταγράφει ετήσια αύξηση 308,16 ευρώ. Στα ποσά αυτά προστίθεται η εισφορά υπέρ ανεργίας των 10 ευρώ τον μήνα, όπου προβλέπεται, ενώ για τους νέους επαγγελματίες που υπάγονται στην ειδική ασφαλιστική κατηγορία η εισφορά εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 156,18 ευρώ, από 150,46 ευρώ. Για τους αγρότες, η 1η ασφαλιστική κατηγορία αναμένεται να διαμορφωθεί στα 154,94 ευρώ, από 149,27 ευρώ, ενώ η 2η θα φτάσει στα 185,92 ευρώ και η 3η στα 223,11 ευρώ. Στην 4η κατηγορία η εισφορά εκτιμάται στα 267,73 ευρώ, στην 5η στα 322,28 ευρώ και στην 6η στα 420,19 ευρώ, από 404,81 ευρώ σήμερα.

Αυξάνεται και το μισθολογικό κόστος

Παράλληλα με τις εισφορές των μη μισθωτών, οι επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό θα πρέπει να υπολογίσουν και το αυξημένο κόστος από τη νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού.

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Ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται σήμερα στα 920 ευρώ και ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει νέα αύξηση από την 1η Απριλίου 2027, με στόχο να ξεπεράσει τα 950 ευρώ.

Για κάθε αύξηση 30 ευρώ στις μεικτές μηνιαίες αποδοχές, το πρόσθετο κόστος για τον εργοδότη ανέρχεται περίπου στα 36,54 ευρώ ανά μήνα μισθοδοσίας, με βάση εργοδοτικές εισφορές 21,79%.

Σε ετήσια βάση, συνυπολογίζοντας δώρα και επίδομα αδείας, η αύξηση αυτή αντιστοιχεί σε περίπου 512 ευρώ ανά εργαζόμενο. Για μια μικρή επιχείρηση με πέντε εργαζομένους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, το πρόσθετο κόστος φτάνει περίπου τα 2.558 ευρώ ετησίως.

Η αύξηση των μισθών ενισχύει το εισόδημα των εργαζομένων, αλλά ταυτόχρονα ανεβάζει τη συνολική δαπάνη μισθοδοσίας των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα εκείνων που απασχολούν προσωπικό με αποδοχές κοντά στα κατώτατα όρια.

Χωρίς ελάφρυνση των εργοδοτικών εισφορών

Την ίδια στιγμή, η νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα, που έχει προγραμματιστεί για τον Απρίλιο του 2027, θα περάσει εξ ολοκλήρου στην πλευρά των εργαζομένων.

Οι κρατήσεις των μισθωτών θα μειωθούν από 13,37% σε 12,87%, ενισχύοντας τις καθαρές αποδοχές τους, ενώ οι εργοδοτικές εισφορές θα παραμείνουν στο 21,79%.

Επομένως, οι επιχειρήσεις δεν θα έχουν άμεση μείωση του μη μισθολογικού κόστους από τη συγκεκριμένη παρέμβαση, παρά το γεγονός ότι θα κληθούν να καλύψουν την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Για τους μικρούς επιχειρηματίες που είναι ταυτόχρονα ασφαλισμένοι ως μη μισθωτοί και εργοδότες, οι δύο εξελίξεις συνδυάζονται. Θα πληρώνουν υψηλότερες προσωπικές ασφαλιστικές εισφορές, ενώ παράλληλα θα αυξηθεί η δαπάνη μισθοδοσίας για το προσωπικό τους.

Την επόμενη χρονιά διαμορφώνεται ένα περιβάλλον υψηλότερων ασφαλιστικών και μισθολογικών υποχρεώσεων, με τη συγκράτηση των αυξήσεων μέσω του πληθωρισμού να περιορίζει το κόστος για τους μη μισθωτούς, χωρίς όμως να αναιρεί την πρόσθετη οικονομική πίεση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.