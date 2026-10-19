Πως θα αυξάνονται κάθε χρόνο τα αναπηρικά επιδόματα.

Αυξήσεις στα αναπηρικά επιδόματα από την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπει νέα νομοθετική διάταξη, σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που τέθηκε σε διαβούλευση. Ειδικότερα συγκεκριμένες προνοιακές παροχές θα αναπροσαρμόζονται με βάση το ποσοστό ετήσιας αύξησης των συντάξεων.

Ειδικότερα, η ρύθμιση αφορά τις προνοιακές παροχές σε χρήμα που χορηγεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) σε άτομα με αναπηρία, καθώς και άλλες ειδικές οικονομικές ενισχύσεις που συνδέονται με την αναπηρία.

Στις παροχές που εντάσσονται στη ρύθμιση περιλαμβάνεται το επίδομα απόλυτης αναπηρίας για συνταξιούχους του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), οι οποίοι λαμβάνουν αποκλειστικά τη βασική σύνταξη και έχουν ισόβιο ποσοστό αναπηρίας 100%.

Παράλληλα, προβλέπεται αναπροσαρμογή του εξωιδρυματικού επιδόματος, αλλά και της οικονομικής ενίσχυσης που λαμβάνουν ανάδοχοι γονείς για άτομα τα οποία είναι ενταγμένα σε γενικά ή ειδικά αναπηρικά προνοιακά προγράμματα.

Αναπροσαρμογή συντάξεων και αναπηρικά επιδόματα

Το ύψος της αύξησης θα συνδέεται με τον ετήσιο συντελεστή αύξησης των συντάξεων, όπως αυτός προβλέπεται από την ασφαλιστική νομοθεσία. Ως εκ τούτου, το ποσοστό και η τελική οικονομική ενίσχυση που θα προκύψει για κάθε δικαιούχο θα εξαρτηθούν από την αντίστοιχη αναπροσαρμογή των συντάξεων.

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Η εφαρμογή της διάταξης ξεκινά την 1η Ιανουαρίου 2027 και αφορά τις συγκεκριμένες κατηγορίες παροχών που περιγράφονται στον νόμο.

Η ρύθμιση εισάγει έναν μηχανισμό σύνδεσης των συγκεκριμένων αναπηρικών παροχών με τις ετήσιες αυξήσεις των συντάξεων, χωρίς το ακριβές ποσοστό αύξησης των επιδομάτων να καθορίζεται εκ των προτέρων στο συγκεκριμένο άρθρο.

Εφόσον η αύξηση των συντάξεων του 2027 φτάσει το 2,8%, το ίδιο ποσοστό θα αντιστοιχεί, βάσει της διάταξης, στην αναπροσαρμογή των συγκεκριμένων παροχών. Το τελικό οικονομικό όφελος για κάθε δικαιούχο θα εξαρτηθεί από το ύψος του επιδόματος που λαμβάνει.

Για παράδειγμα, σε ένα μηνιαίο επίδομα ύψους 200 ευρώ, η αύξηση κατά 2,8% αντιστοιχεί σε 5,60 ευρώ τον μήνα, με το νέο ποσό να διαμορφώνεται στα 205,60 ευρώ. Σε ετήσια βάση, το πρόσθετο εισόδημα θα ανέρχεται σε 67,20 ευρώ, εφόσον η αύξηση ισχύσει για δώδεκα μήνες.

Αντίστοιχα, για επίδομα 300 ευρώ τον μήνα, η αύξηση θα είναι 8,40 ευρώ, με το νέο ποσό να φτάνει στα 308,40 ευρώ. Το ετήσιο όφελος θα διαμορφωθεί στα 100,80 ευρώ.