Επιδοτήσεις μισθών έως 100% για επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν ανέργους και τηλεργασία, προσφέρουν τα προγράμματα της ΔΥΠΑ.

Πέντε προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 400 εκατ. ευρώ, σχεδιάζει να ενεργοποιήσει έως το τέλος του 2026 η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews. Οι δράσεις προβλέπουν τη δημιουργία 38.034 θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, με επιδοτήσεις που, ανάλογα με το πρόγραμμα και την κατηγορία των ωφελουμένων, μπορούν να καλύπτουν έως και το 100% του κόστους απασχόλησης.

Το μεγαλύτερο μέρος των πόρων αφορά την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω. Παράλληλα, προβλέπονται προγράμματα για νέους χωρίς επαγγελματική εμπειρία, άτομα με αναπηρία, ανέργους που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς και κατοίκους ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών μέσω τηλεργασίας.

279,6 εκατ. ευρώ για 27.494 ανέργους άνω των 30 ετών

Το μεγαλύτερο πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 279,62 εκατ. ευρώ και αφορά 27.494 ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω. Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2021-2027 και προβλέπει επιδότηση της απασχόλησης για 12 μήνες.

Το ποσοστό επιχορήγησης του μισθολογικού κόστους εκτιμάται κοντά στο 80%, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις γυναίκες και στους ανέργους άνω των 50 ετών. Στόχος είναι η ενίσχυση της απασχόλησης ομάδων που αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες επανένταξης στην αγορά εργασίας.

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Οι ακριβείς όροι συμμετοχής, το ύψος της επιδότησης και οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων αναμένεται να καθοριστούν στη δημόσια πρόσκληση της ΔΥΠΑ.

Επιδότηση τηλεργασίας για 1.000 θέσεις

Πρόγραμμα για 1.000 θέσεις πλήρους τηλεργασίας προβλέπεται για ανέργους ηλικίας 18 ετών και άνω που κατοικούν σε ορεινούς ή απομακρυσμένους δήμους. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 15,756 εκατ. ευρώ και η χρηματοδότηση θα προέλθει από εθνικούς πόρους.

Η επιδότηση προβλέπεται να καλύπτει το 90% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για διάστημα 12 μηνών. Παράλληλα, εξετάζεται η θέσπιση ανώτατου ορίου μεικτών μηνιαίων αποδοχών στα 1.300 ευρώ.

Το πρόγραμμα επιτρέπει την πρόσληψη εργαζομένων από επιχειρήσεις που εδρεύουν σε διαφορετική περιοχή από τον τόπο κατοικίας τους, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία στον χώρο εργασίας. Η δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της απασχόλησης στην περιφέρεια και στη διευκόλυνση της στελέχωσης επιχειρήσεων με προσωπικό που κατοικεί εκτός μεγάλων αστικών κέντρων.

Έως 100% επιδότηση για 5.500 νέους

Πρόγραμμα προϋπολογισμού 63 εκατ. ευρώ αφορά 5.500 ανέργους ηλικίας 18 έως 29 ετών. Απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους της ΔΥΠΑ που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η επιδότηση μπορεί να φθάσει έως το 100% του προβλεπόμενου κόστους για διάστημα 12 μηνών. Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και αποσκοπεί στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας από νέους που δεν έχουν ενταχθεί στην αγορά εργασίας.

Προτεραιότητα προβλέπεται να δοθεί στις νέες γυναίκες, ενώ οι ειδικότεροι όροι συμμετοχής θα καθοριστούν από την πρόσκληση του προγράμματος.

3.040 θέσεις για άτομα με αναπηρία και ευάλωτες ομάδες

Με προϋπολογισμό 40 εκατ. ευρώ, ξεχωριστή δράση προβλέπει την επιχορήγηση 3.040 θέσεων εργασίας για ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Από τις συνολικές θέσεις, οι 553 αφορούν αποκλειστικά άτομα με αναπηρία, ενώ οι υπόλοιπες 2.487 απευθύνονται σε άλλες κατηγορίες ωφελουμένων.

Στις ομάδες που προβλέπεται να καλυφθούν περιλαμβάνονται αποφυλακισμένοι, απεξαρτημένα άτομα, θύματα ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας και εμπορίας ανθρώπων, μονογονείς, Ρομά, άστεγοι και άτομα που έχουν μεγαλώσει σε δομές παιδικής προστασίας. Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2021-2027.

Πρόγραμμα για 1.000 νέους ευάλωτων ομάδων

Το πέμπτο πρόγραμμα αφορά 1.000 ανέργους ηλικίας 18 έως 29 ετών που ανήκουν σε ειδικές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 5 εκατ. ευρώ και η δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε όλη τη χώρα.

Στις κατηγορίες ωφελουμένων περιλαμβάνονται άτομα με αναπηρία, αποφυλακισμένοι, απεξαρτημένα άτομα, άστεγοι και νέοι που προέρχονται από δομές παιδικής προστασίας.

Οι αιτήσεις και οι όροι συμμετοχής

Η έναρξη των προγραμμάτων θα εξαρτηθεί από την έκδοση των δημόσιων προσκλήσεων της ΔΥΠΑ. Σε αυτές θα καθοριστούν οι προϋποθέσεις ένταξης, τα ποσά επιχορήγησης, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και οι υποχρεώσεις των εργοδοτών.

Στα περισσότερα προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης, την αίτηση υποβάλλει η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να προσλάβει προσωπικό. Στη συνέχεια, η ΔΥΠΑ υποδεικνύει υποψηφίους που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι θα πρέπει να διατηρούν ενεργή την εγγραφή τους στο Ψηφιακό Μητρώο της υπηρεσίας και να έχουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία τους. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ελέγχουν τους όρους κάθε πρόσκλησης, καθώς τα ποσοστά επιδότησης, η διάρκεια της ενίσχυσης και οι δεσμεύσεις διατήρησης του προσωπικού ενδέχεται να διαφέρουν ανά πρόγραμμα.