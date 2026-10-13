Ο αγώνας για την επιστροφή των εργασιακών συμβούλων στην δουλεία τους και για την υποστήριξη του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα της ΔΥΠΑ θα συνεχιστεί με όλα τα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας.

Το Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 1.000 ανέργων πτυχιούχων ΠΕ και ΤΕ (25-54 ετών) στην ΔΥΠΑ αποτελεί ένα τεράστιο σκάνδαλο με ευθύνη της Διοίκησης της ΔΥΠΑ και της κυβέρνησης.

Ένα σκάνδαλο πολλαπλών διαστάσεων:

1. Κατάργηση του θεσμού των Εργασιακών Συμβούλων.

Ο θεσμός του Εργασιακού Σύμβουλου θεσπίζεται ήδη με τον ν.2956/2001. Το υπάρχον νομικό πλαίσιο καταδεικνύει ρητά ότι ο Εργασιακός Σύμβουλος καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της ΔΥΠΑ. Ανάγκες που πιστοποιούνται με διαδοχικές Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) και προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού. Εννιακόσιοι (900) Εργασιακοί Σύμβουλοι με Συμβάσεις Έργου και ΣΟΧ το χρονικό διάστημα 2000-2007 μονιμοποιήθηκαν το 2009. Επίσης Τριακόσιοι εξήντα (360) μόνιμοι εργασιακοί σύμβουλοι προσλήφθηκαν με την προκήρυξη 2018-2019 μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ με αυξημένη μοριοδότηση σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας. Οι προσλήψεις αυτές αποτελούσαν το πρώτο μέρος του συνόλου των 1260 θέσεων που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο τον Ιανουάριο του 2016.

Το 2019 η νέα κυβέρνηση δεν προχώρησε στη προκήρυξη των υπολοίπων εννιακοσίων θέσεων μόνιμου προσωπικού αλλά σε προκήρυξη 900 ΣΟΧ μέσω ΑΣΕΠ το 2022 και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης (ΤΑΑ) για την περίοδο 2022-2026. Από τους 900 εργασιακούς συμβούλους με σύμβαση ορισμένου χρόνου παρέμειναν περίπου 730 των οποίων οι Συμβάσεις έληξαν σταδιακά το διάστημα Απριλίου-Ιουνίου 2026, οδηγώντας τους στην ανεργία. Έτσι η ΔΥΠΑ δεν έχει προσωπικό να στελεχώσει τα ΚΠΑ και να επιτελέσει τον ρόλο της προσφοράς υπηρεσιών σε ανέργους και επιχειρήσεις.

2. Κατασπατάληση Εθνικών και Ευρωπαικών πόρων και απαξίωση της επένδυσης σε εξειδικευμένο προσωπικό.

Για τον θεσμό του εργασιακού συμβούλου έχουν δαπανηθεί διαχρονικά τεράστιοι Εθνικοί και Ευρωπαϊκοί δημόσιοι πόροι που αφορούν αμοιβές προσωπικού, μακροχρόνια και βραχυχρόνια εκπαίδευση, μετακινήσεις και διαμονή τόσο εντός όσο και σε χώρες της ΕΕ, καθώς και δαπάνες για υποστήριξη και λειτουργία των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Χωρίς τις ανωτέρω δαπάνες δεν θα μπορούσε ο ΟΑΕΔ/ΔΥΠΑ να είναι μια σύγχρονη ευρωπαική δημόσια υπηρεσία απασχόλησης και να αντλεί πόρους δισεκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ, ΤΑΑ και άλλα Ευρωπαϊκά Ταμεία για συμβουλευτική ανέργων, προγράμματα Νέων Θέσεων Εργασίας, Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών και προγράμματα Κατάρτισης.

Από το2022 ως και σήμερα έχουν δαπανηθεί για πληρωμές Εργασιακών Συμβούλων περίπου 60.000.000 ευρώ και άνω των 700.000 για εκπαίδευση. Χωρίς τις δαπάνες αυτές δεν θα μπορούσε η ΔΥΠΑ να αντλήσει περίπου 3,5 δις από ΕΣΠΑ και ΤΑΑ για υλοποίηση Προγραμμάτων Απασχόλησης και Κατάρτισης.

Ο θεσμός των Εργασιακών Συμβούλων θα μπορούσε να συνεχιστεί απρόσκοπτα με την έκδοση νέας προκήρυξης ΣΟΧ με αξιοκρατικά κριτήρια και ενισχυμένη μοριοδότηση της εξειδικευμένης εμπειρίας. Η εμπειρία αυτή μπορεί να έχει αποκτηθεί στην ΔΥΠΑ,σε φορείς του Δημοσίου τομέα αλλά και σε δομές και επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα. Παράλληλα η μελέτη αναγκών προσωπικού της ΔΥΠΑ και η ανακατανομή των κενών οργανικών θέσεων (περίπου 1500) θα οδηγούσε στη διαδικασία πρόσληψης μόνιμων Εργασιακών Συμβούλων.

3. Επιχείρηση Διάλυσηςτης ΔΥΠΑ

Ήδη από τα τέλη του 2025 θα έπρεπε να προκηρύσσονταν οι θέσεις των εργασιακών συμβούλων ώστε να υλοποιηθούν οι προσλήψεις τον Μάιο 2026. Αντί της έγκαιρης ενεργοποίησης της αυτονόητης διαδικασίας η Διοίκηση και η Πολιτική ηγεσία με ψέματα προς την Ομοσπονδία του ΟΑΕΔ, τον Σύλλογο Εργασιακών Συμβούλων και το Ελληνικό Κοινοβούλιο ροκάνιζαν τον χρόνο για να καταλήξουν στο ρουσφετολογικό Ειδικό Πρόγραμμα.

Τα ψέματα και ο εμπαιγμός συνεχίζονταν μέχρι τα μέσα Απριλίου και από τη Διοικήτρια της ΔΥΠΑ και ξαφνικά στις 21/04/2026 εκτός ημερήσιας διάταξης και παρά τα ερωτήματα και τις αντιρρήσεις των εκπροσώπων της ΓΣΕΕ εμφανίζεται και εγκρίνεται σε συνεδρίαση του ΔΣ της ΔΥΠΑ το “Ειδικό Πρόγραμμα 1000 Ανέργων Πτυχιούχων ΠΕ-ΤΕ (24-54 ετών). Η “κλέφτικη” πολιτική στο μεγαλείο της .

Αν υποθέσουμε ότι θα ολοκληρωθείη διαδικασία του Προγράμματος(έχει γίνει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατειας) οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν το πρώτο δίμηνο του 2027. Αν συνυπολογίσουμε και το χρόνο που απαιτείται για την εκπαίδευση των ωφελούμενων ανέργων φθάνουμε τον Απρίλιο του 2027…

Η κυβέρνηση με την εγκληματική πολιτική της ,οδηγεί την ΔΥΠΑ για σχεδόν ένα χρόνο σε πλήρη διάλυση με ανυπολόγιστες συνέπειες. Η στην ουσία απόλυση των 730 εργασιακών συμβούλων με εναπομείναντα προσωπικό 2000 μονίμων υπαλλήλων που αρκετοί/ες είναι πλησίον της σύνταξης έχει ήδη τα αρνητικά της αποτελέσματα.

Τα αρνητικά αποτελέσματα είναι εκρηκτικά κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα και στα ΚΠΑ με μεγάλο αριθμό ανέργων και Προγραμμάτων Απασχόλησης. Οι άνεργοι και οι εργοδότες, καθώς και τα Επιμελητήρια και οι Σύλλογοι τους διαμαρτύρονται καθώς δεν εξυπηρετούνται και το μόνιμο προσωπικό είναι σε κατάσταση νευρικής κρίσης.Επίσης η κατάσταση γίνεται πιο έκρυθμη καθώς τα πληροφοριακά συστήματα δεν λειτουργούν.

4. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ – ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Παρά τις αντιδράσεις σχετικά με την αντισυνταγματικότητα της εισαγωγής της συνέντευξης στο Ειδικό Πρόγραμμα, τις αντιδράσεις υπηρεσιακών παραγόντων των Υπουργείων για τη διαδικασία της συνέντευξης, την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εσωτερικών για την απαλοιφή της συνέντευξης καθώς και το έγγραφο του ΑΣΕΠ περί εύλογων νομικών παραβιάσεων στη Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η Διοίκηση της ΔΥΠΑ προχώρησε στη Δημόσια Πρόσκληση για το «Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης για 1.000 ανέργους πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (25-54 ετών)».

Θα αναφερθούμε, περιληπτικά, σε ορισμένα βασικά σημεία και συμπεράσματα του Προγράμματος το οποίο θεωρούμε ότι είναι ένα αυθαίρετο και παράνομο κατασκεύασμα:

*Η κα Κεραμέως δεν απάντησε ποτέ στο ερώτημα γιατί δεν προχώρησε στην έκδοση νέας προκήρυξης ΣΟΧ μέσω ΑΣΕΠ με αξιοκρατικά κριτήρια και μοριοδότηση της εξειδικευμένης εμπειρίας τους και τι σχέση έχει ένα Πρόγραμμα ανέργων-ωφελούμενων με τη κάλυψη θέσεων Εργασιακών Συμβούλων .Όπως αποδείχθηκε δε από τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των επιτυχόντων το 90% των πρώην Εργασιακών Συμβούλων βρίσκεται εκτός του Προγράμματος.

*Παραβιάζεται το άρθρο 64 του Ν. 4430/2016, το οποίο αναφέρει ρητά ότι τα εν λόγω Προγράμματα απευθύνονται κυρίως σε μακροχρόνια ανέργους και σε ευπαθείς ομάδες ανέργων. Η σχετική επισήμανση περιλαμβάνεται και στο έγγραφο του ΑΣΕΠ.

Για να «χρυσώσουν το χάπι» στους απολυθέντες Εργασιακούς Συμβούλους, πριμοδοτήθηκε παράνομα με περισσότερα μόρια ή βραχυχρόνια ανεργία αντί της μακροχρόνιας. Ωστόσο, όπως φάνηκε από τα προσωρινά αποτελέσματα, άνθρακας ο θησαυρός.

*Παραβιάζεται του άρθρο 42 παρ. 2 του Συντάγματος και το άρθρο 103 παρ. 7 περί αξιοκρατίας και διαφάνειας.

Η εισαγωγή της συνέντευξης δεν προβλέπεται από τον νόμο και αποτελεί αυθαίρετη επιλογή της ΚΥΑ, καθώς το κριτήριο της συνέντευξης προβλέπεται και εφαρμόζεται για τα ανώτερα κλιμάκια της Δημόσιας Διοίκησης και, σε ελάχιστες περιπτώσεις, για την κάλυψη κενής θέσης στο Δημόσιο αφού προηγηθεί νόμος να την προβλέπει. Στις δε Επιτροπές συνέντευξης συμμετέχουν μέλη του ΑΣΕΠ που εγγυώνται την αμεροληψία και τη διαφάνεια, ενώ εδώ θα ορίζονται από τη Διοίκηση ημέτεροι Προϊστάμενοι οι οποίοι δεν έχουν τοποθετηθεί κατόπιν κρίσεων.

*Με βάση τα τυπικά κριτήρια και την επεξεργασία των αποτελεσμάτων των προσωρινών πινάκων επιτυχόντων στο Πρόγραμμα, η μοριοδοτηση της συνέντευξης αναδεικνύεται ο καθοριστικός παράγοντας για την τελική κατάταξη των επιτυχόντων.

Τίποτα δεν έχει τελειώσει:

*Οι συνδικαλιστικοί Σύλλογοι έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας που έχει ορίσει τακτική δικάσιμο στις 27 Οκτωβρίου 2026. Το αίτημα της προσφυγής είναι δίκαιο και νομικά τεκμηριωμένο, μία θετική εξέλιξη θα ανοίξει το δρόμο για προκήρυξη ΣΟΧ. Επίσης καθοριστικό ρόλο στη θετική εξέλιξη θα παίξει και το ΑΣΕΠ γιατί η διαδικασία της συνέντευξης είναι διάτρητη.

*Ο αγώνας για την επιστροφή των εργασιακών συμβούλων στην δουλεία τους και για την υποστήριξη του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα της ΔΥΠΑ θα συνεχιστεί με όλα τα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας.

(Ο Νάσος Ηλιόπουλος είναι βουλευτής Α΄ Αθηνών)