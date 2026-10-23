Αναλυτικά οι πληρωμές από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ των επόμενων ημερών.

Το ποσό των 2.532.016.342,27 ευρώ θα καταβληθεί σε 4.374.639 δικαιούχους, από τις 26 έως 30 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής:

Από τον e-ΕΦΚΑ

Στις 26 Οκτωβρίου και στις 29 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 2.455.097.800,11 ευρώ σε 4.294.896 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Νοεμβρίου.

Στις 26 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 918.542,16 ευρώ σε 893 δικαιούχους για πληρωμή εξόδων κηδείας.

Στις 30 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 7.000 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Νοεμβρίου του ν. 4778/2021.

Στις 30 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 5.000.000 ευρώ για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων μη μισθωτών.

Από τις 26 έως τις 30 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 16.500.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ