Η ανακοίνωση του ΑΣΕΠ για την προκήρυξη για 10 θέσεις Ελεγκτών Ιατρών.

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση απεστάλη η προκήρυξη 1Ε/2026 του ΑΣΕΠ, η οποία αφορά την πλήρωση 10 θέσεων Ελεγκτών Ιατρών σε φορείς του Δημοσίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, η προκήρυξη προβλέπει την κάλυψη συνολικά δέκα θέσεων με θητεία τριών ετών, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Οι θέσεις κατανέμονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών και σε εννέα υπουργεία, καλύπτοντας ανάγκες ελεγκτικού ιατρικού προσωπικού σε διαφορετικούς τομείς της δημόσιας διοίκησης.

Οι 10 θέσεις Ελεγκτών Ιατρών αφορούν τους εξής φορείς:

Πανεπιστήμιο Πατρών, υπό την εποπτεία του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Υπουργείο Ανάπτυξης

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

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