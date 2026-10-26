Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις πιθανές προσβάσεις του κυκλώματος σε κρατικές υπηρεσίες και ελεγκτικούς μηχανισμούς, καθώς εξετάζεται εάν υπήρχαν πρόσωπα που παρείχαν προστασία ή ενημέρωση για επικείμενους ελέγχους.

Εντείνονται οι έρευνες του ελληνικού FBI για την υπόθεση της αλυσίδας αρτοποιείων «Χωριάτικο», μετά τη σύλληψη του ιδιοκτήτη της, Άγγελου Γιαννακόπουλου, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε κύκλωμα εκτεταμένης φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής, συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον οι διασυνδέσεις της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης με κρατικές υπηρεσίες, καθώς και η πιθανή εμπλοκή της σε άλλες παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, από το 2016 το κύκλωμα φέρεται να δημιούργησε τουλάχιστον 500 εικονικές εταιρείες, μέσω των οποίων απέφυγε την καταβολή ΦΠΑ άνω των 55 εκατ. ευρώ και ασφαλιστικών εισφορών περίπου 45 εκατ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ.

Οι εταιρείες λειτουργούσαν για περιορισμένο χρονικό διάστημα, εισπράττοντας έσοδα από περίπου 200 καταστήματα εστίασης, προτού διακόψουν τη δραστηριότητά τους αφήνοντας σημαντικές οφειλές.

Για τη λειτουργία του μηχανισμού χρησιμοποιούνταν δεκάδες «αχυράνθρωποι», οι οποίοι εμφανίζονταν ως διαχειριστές έναντι μηνιαίας αμοιβής 500 έως 700 ευρώ. Συνολικά συνελήφθησαν 51 άτομα, μεταξύ των οποίων τρεις λογιστές και συνεργάτες του βασικού κατηγορουμένου που δραστηριοποιούνταν σε νυχτερινά κέντρα και beach bars.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις πιθανές προσβάσεις του κυκλώματος σε κρατικές υπηρεσίες και ελεγκτικούς μηχανισμούς, καθώς εξετάζεται εάν υπήρχαν πρόσωπα που παρείχαν προστασία ή ενημέρωση για επικείμενους ελέγχους.

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Από το Ντουμπάι στην Αλβανία

Κατά αστυνομικές πηγές, ο επιχειρηματίας είχε μεταβεί πρόσφατα στο Ντουμπάι, ενώ μετά την επιστροφή του εντοπίστηκε στα Ιωάννινα, όπου φέρεται να σχεδίαζε διαφυγή προς την Αλβανία.

Η έρευνα ξεκίνησε πριν από περίπου δέκα μήνες, έπειτα από καταγγελίες επιχειρηματιών της Μυκόνου και στοιχεία της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος. Παράλληλα, διερευνάται πιθανή εμπλοκή του κυκλώματος σε εκμετάλλευση γυναικών μέσω ιστοσελίδων ερωτικού περιεχομένου, χωρίς να έχουν προκύψει ακόμη οριστικά συμπεράσματα.

Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος είχε συλληφθεί και το 2010, ως φερόμενος επικεφαλής κυκλώματος σωματεμπορίας. Το 2015 καταδικάστηκε πρωτόδικα σε κάθειρξη 10,5 ετών για εγκληματική οργάνωση, σωματεμπορία και νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.

Άσκησε έφεση με ανασταλτικό χαρακτήρα και αφέθηκε ελεύθερος, ενώ στη δευτεροβάθμια εκδίκαση μειώθηκαν ποινές ή παραγράφηκαν κατηγορίες.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με στόχο να αποκαλυφθεί το πλήρες εύρος των οικονομικών δραστηριοτήτων και των πιθανών διασυνδέσεων της οργάνωσης.